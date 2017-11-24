《Holiday祝福禮盒》 Chloé 許願聖誕樹

2017-11-24

記者邱巧貞／台北報導

Chloé繼去年耶誕節推出幸福雪橇組合後，今年以最經典的香水瓶身堆疊成許願耶誕樹，樹上開滿了不同香氣的馥郁玫瑰香氛，為每位送禮的人封裝了最溫馨的法式祝福。

今年Chloé推出三款不同香味的耶誕禮盒，從最經典的「同名女性淡香精」、去年熱銷的新品「玫瑰之心淡香精」，以及「愛情故事淡香精」都化身為香氛禮盒。打開經典裸膚色的精裝禮盒後，有更多精緻小禮盒收藏其中，不僅具收藏價值，並透過玫瑰香氛傳遞幸福。

圖片提供／Aesop、AVEDA、迪奧、香奈兒、盧亞、歐舒丹、東方美、品木宣言