《Xmas Party嬌點妝備》RMK 藝術彩繪

2017-11-24

記者邱巧貞／台北報導

日系品牌RMK今年適逢品牌20週年，特別找來日本畫家佐藤翠共同打造「Color Closet」耶誕彩妝系列，推出多款豐盛的彩妝組、底妝組及護手組。

其中的RMK「銀幻魔鏡彩妝組」為涵蓋一款上、下兩層的彩妝盤，上層結合了5色眼影、蜜粉餅、黑色的捲翹分明睫毛膏，下層為秋季最新推出的3D凝霜粉餅以及可描繪出細緻光澤的光采筆；另外還搭配誘光蜜唇采、裸粉色調的蜜光口紅 ，可作為眼影或頰采的眼頰雙采筆 01，幾乎從粉底、眼妝到唇妝，整張臉用得到的彩妝都包了，是一款名符其實的「盛妝組合」。

另一組RMK「魅惑之愛彩妝組」是由品牌創意總監KAORI精心挑選，結合摩卡棕、粉紅、綠色、銀白的4款眼影色調，融合粉紅、嬰兒粉及白色的三色修容，棕紅色的霧采睫毛膏以及紅寶石光澤般的誘光水感唇蜜。外盒是藝術家佐藤翠彩繪設計的化妝盒，內附鏡子，方便外出補妝或是旅行攜帶使用。

12月登場的RMK「魅惑之愛護手組」，為今年耶誕限定的3款獨特香氛護手組合，橙花香氛、黑醋栗香氛、氣泡雞尾酒香氛，搭配佐藤翠的彩繪插畫的修甲棒，作為贈禮或自用隨身攜帶，都十分適合。

圖片提供／innisfree、JILLSTUART、M.A.C、YSL、LANEIGE、資生堂、迪奧、紀梵希、嬌蘭、東方美