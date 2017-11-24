《Xmas Party嬌點妝備》YSL 璀璨煙火

2017-11-24

記者邱巧貞／台北報導

真可說是燦爛的耶誕時光，今年許多耶誕彩妝都換上炫耀浮誇的包裝，流行一陣子的金屬光、寶石光、偏光元素紛紛被融入色彩裡，眼影、打亮餅、金屬唇膏，不閃不行。當然，如果你不走引人目光的路線，耶誕彩妝組也堪稱年度的優惠回饋組，ALL IN ONE的彩盤或是結合各款商品的限定組，都比平日購買更划算。

1978年，聖羅蘭先生首度運用奢華煙火圖騰刺繡於晚禮服上，從此以後，璀璨的煙火元素不時地在YSL的時裝上出現。

今年，YSL 耶誕限量彩妝以1978年的奢華煙火刺繡禮服為靈感，從彩妝盤、奢華緞面唇膏、情挑誘光水唇膏、超模聚焦明采筆，甚至是時尚配件漆皮指甲油等，都換上美麗的璀璨煙火。

每一年耶誕節才會推出、極具收藏價值的YSL限量彩妝盤，是YSL迷最愛收藏的夢幻逸品。今年的YSL「夜燦巴黎限量彩妝盤」有著聖羅蘭先生最愛的奢華金色的皮革包裝盒身，將璀璨煙火盛放的一瞬間記錄下來，宛如時尚手拿包般，一拿出手就是焦點！裡頭一次融合眼影、腮紅以及唇膏等7種色調，眼影包括銀灰、粉晶、炫金以及紫金閃耀，帶有鉑金珍珠光澤的玫瑰粉漾腮紅，輕盈玫瑰以及深邃紅色的唇彩色調。

圖片提供／innisfree、JILLSTUART、M.A.C、YSL、LANEIGE、資生堂、迪奧、紀梵希、嬌蘭、東方美