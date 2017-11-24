《17秋冬六大珍珠風貌︰高低大小處處珍珠》

2017-11-24

記者王瀅娟／台北報導

Blugirl創意總監Anna Molinari秋冬向幾個她最愛的地方致敬，然而無論是維多利亞時期的倫敦、俄羅斯聖彼得堡或米蘭，珍珠是貫穿此系列的中心元素。模特兒們都佩戴不對稱的珍珠耳環，一貼耳一垂墜；腰上都繫上了珍珠方釦腰帶，腳上無論是繫帶長靴或及膝靴，都裝飾了成排的珍珠。設計師刻意選用大尺寸的珍珠，剛正俐落的線條，與優雅柔美的荷葉邊、皺褶領片綴飾、蕾絲紗質裙襬相對照，形成個性鮮明的對比，豐富層次之餘，更點出當代感。

無獨有偶的是，Fendi早春系列也採用了大尺寸的珍珠，就蝴蝶結與珍珠這個主題上，在前胸、後背、領口、袖口，都以碩大的珍珠排出柔美浪漫的法式蝴蝶結線條。眾多手袋如Peekaboo、Kan I、Triplette，到新推出的Mon Tresor水桶包，也都飾有珍珠蝴蝶結緄邊。頸鍊、手鍊等時尚首飾，以及兼具裝飾與功能的Mini Strap You替換肩揹帶也都追出鑲飾珍珠版本。除了同樣尺寸的珍珠，Fendi亦應用不同尺寸的珍珠排列，創造出律動感，特別是緄邊時，會由小到大排列，或一大一小排列，在視覺上更為活潑，不顯呆板。

圖片提供／Blugirl、Fendi