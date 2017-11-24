《17秋冬六大珍珠風貌︰有機珍珠》

記者王瀅娟／台北報導
Celine秋冬亦推出多款珍珠時尚首飾。創意總監Phoebe Philo向來很致力於將大自然帶給她的感受融入設計之中，將大自然的有機線條融入服裝創作，產生自然的律動感，讓穿衣彷彿是身體與大自然間的親暱互動，會選擇珍珠這個有機素材也就顯得理所當然，用以鑲嵌珍珠的黃銅設計上仍然融入如珊瑚般的有機線條。
另一個值得注意的是對巴洛克珠的應用，天然巴洛克珠不規則的外觀向來帶給設計師不少靈感，Celine在巴洛克珠上釘上綠瑪瑙，為天然的巴洛克珠帶來人工斧鑿的痕跡；Dior以原始曠野之心的早春系列亦重用形狀不規則的淡水白珍珠製作時尚首飾，搭配未刻意修飾形狀的土耳其石，洋溢濃厚的異國原始感。
圖片提供／Celine、Dior
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Dior 2018早春Victorian Mex 淡水白珍珠及土耳其石幸運符碼項鍊，20,500元。
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Dior 2018早春Tribale Native 淡水白珍珠鑲嵌幸運符碼戒指，8,800元。
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Dior 2018早春Tribale Native 淡水白珍珠鑲嵌幸運符碼不對稱耳飾，12,000元。
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Celine秋冬Baroque綠瑪瑙珍珠耳環，52,000元。
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Celine秋冬Baroque綠瑪瑙珍珠耳環，52,000元。
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Celine Dot有機珍珠吊飾金銅項鍊，19,000元。
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Celine Dot珍珠黃銅項鍊，19,000元。
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Celine秋冬建築感珍珠黃銅耳環。
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Celine 早秋Dot有機珍珠系列金銅耳環。
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Celine秋冬模特兒佩戴的Reef珍珠鋯石珊瑚造型耳環成亮點，26,500元。
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Celine秋冬模特兒佩戴的Reef珍珠鋯石珊瑚造型耳環成亮點，26,500元。