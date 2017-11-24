《17秋冬六大珍珠風貌︰顛覆珍珠》

記者王瀅娟／台北報導
Gucci自米開理（Alessandro Michele）擔任創意總監以來，珍珠在配件上就佔有極重要的地位，尤其是他稱之為「Fun Jewelry」的服飾珠寶上。
在希臘羅馬神話中，珍珠是愛情的象徵，亦是諸神的眼淚，而熱愛神話的米開理，對於珍珠這個素材的喜愛相當明顯，然而擅長結合不同元素的米開理，總是會將珍珠結合鉚釘，或將珍珠做成手指虎，藉由衝突的元素並置，開創出珍珠的新生命。
珍珠 或龐克或浪漫或幽默
2018早春系列可說是Gucci珍珠應用的大爆發。
Gucci以文藝復興為靈感來源，重回佛羅倫斯辦秀，而佛羅倫斯領主梅蒂奇家族，是文藝復興時期的重要藝術資助者，包括達文西、波堤切利等，波堤切利創作的「維納斯的誕生」便高掛在早春秀場烏菲茲美術館中。代表愛與美的女神維納斯自海中的泡沫誕生，腳踩自貝殼上，彷彿水珠還在自頭頂滴下。米開理因而以珍珠代替水珠，設計多款裝飾珍珠的頭飾，包括格狀針織髮網、泳帽式帽子等，甚至直接沿著臉裝飾一圈珍珠，或將大大小小的珍珠點綴滿頭，好像化身釋迦牟尼一般，美不美見仁見智，但珍珠在此系列的象徵意義可見一斑。
即使沒戴珍珠頭飾的模特兒，細看其頭髮上可能串上了一顆顆的珍珠，彷彿沿著髮絲滴落的水珠，更能體會米開理式的浪漫。珍珠持續「滴落」至服裝上，輔以各式閃爍光澤的水鑽、打造誇張視覺的蕾絲，或是幻化為鈕釦設計。珍珠依序排列點綴在服裝與手袋上的GG Logo與「GUCCY」、「GUCCIFY」、「BLIND FOR LOVE」等口號式的標語上，時而如刺青漂浮在皮膚上，米開理發揮巧思與創意，賦予珍珠多元化的樣貌，可以優雅、可以龐克，也可以怪異。
圖片提供／Gucci
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應用珍珠設計時尚珠寶一直存在於米開理主導的Gucci設計中，圖為2017秋冬。
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Gucci 2018早春橫須賀外套上有「GUCCI」珍珠刺繡。
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Gucci 2018早春珍珠裝飾蕾絲洋裝，胸前珍珠排列出的「GUCCY」刺繡在薄如蟬翼的紗上，創造出宛如直接刺繡在皮膚上的效果。
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Gucci 2018早春針織格狀珍珠髮網相當特別。
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Gucci 2018早春模特兒頭髮上串了珍珠，宛如沿著髮絲滴落的水滴。
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Gucci 2018早春以珍珠串成的手飾相當有個性。
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Gucci 2018早春點綴珍珠的泳帽式頭飾相當前衛。
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Gucci 2018早春沿著模特兒臉龐點綴珍珠，突顯出精緻的臉龐，彷彿不存在人世的女神。
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Gucci秋冬珍珠鍊帶瑪麗珍跟鞋，價格店洽。
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Gucci Padlock珍珠鉚釘裝飾鎖釦鍊帶包，91,400元。
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Gucci GG Marmont 珍珠裝飾鍊帶包，94,400元。
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Gucci GG Marmont 珍珠裝飾後背包，77,800元。
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Gucci 2018早春廣告形象中，老奶奶戴著如手指虎的珍珠鉚釘手飾，更顯衝突。