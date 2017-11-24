《17秋冬六大珍珠風貌︰顛覆珍珠》

2017-11-24

記者王瀅娟／台北報導

Gucci自米開理（Alessandro Michele）擔任創意總監以來，珍珠在配件上就佔有極重要的地位，尤其是他稱之為「Fun Jewelry」的服飾珠寶上。

在希臘羅馬神話中，珍珠是愛情的象徵，亦是諸神的眼淚，而熱愛神話的米開理，對於珍珠這個素材的喜愛相當明顯，然而擅長結合不同元素的米開理，總是會將珍珠結合鉚釘，或將珍珠做成手指虎，藉由衝突的元素並置，開創出珍珠的新生命。

珍珠 或龐克或浪漫或幽默

2018早春系列可說是Gucci珍珠應用的大爆發。

Gucci以文藝復興為靈感來源，重回佛羅倫斯辦秀，而佛羅倫斯領主梅蒂奇家族，是文藝復興時期的重要藝術資助者，包括達文西、波堤切利等，波堤切利創作的「維納斯的誕生」便高掛在早春秀場烏菲茲美術館中。代表愛與美的女神維納斯自海中的泡沫誕生，腳踩自貝殼上，彷彿水珠還在自頭頂滴下。米開理因而以珍珠代替水珠，設計多款裝飾珍珠的頭飾，包括格狀針織髮網、泳帽式帽子等，甚至直接沿著臉裝飾一圈珍珠，或將大大小小的珍珠點綴滿頭，好像化身釋迦牟尼一般，美不美見仁見智，但珍珠在此系列的象徵意義可見一斑。

即使沒戴珍珠頭飾的模特兒，細看其頭髮上可能串上了一顆顆的珍珠，彷彿沿著髮絲滴落的水珠，更能體會米開理式的浪漫。珍珠持續「滴落」至服裝上，輔以各式閃爍光澤的水鑽、打造誇張視覺的蕾絲，或是幻化為鈕釦設計。珍珠依序排列點綴在服裝與手袋上的GG Logo與「GUCCY」、「GUCCIFY」、「BLIND FOR LOVE」等口號式的標語上，時而如刺青漂浮在皮膚上，米開理發揮巧思與創意，賦予珍珠多元化的樣貌，可以優雅、可以龐克，也可以怪異。

圖片提供／Gucci