《17秋冬六大珍珠風貌︰百變珍珠》

2017-11-24

記者王瀅娟／台北報導

無論是早秋的大都會、秋冬的太空幻想或是2018早春系列的希臘復古，貫穿Chanel的時尚元素就是珍珠。

珍珠是香奈兒為人所知最標誌性的特色之一。香奈兒女士從初戀卡培男孩收到人生第一串珍珠項鍊，從此珍珠項鍊成為她幾乎不離身的裝飾品。珍珠豐盈溫潤的光澤，吸睛卻不奪目，恰能稱上香奈兒一向強調的優雅。無論是穿著小黑洋裝、套裝、褲裝，香奈兒總愛搭配珍珠項鍊，為線條簡約的服裝適切地點出女人味。

有趣的是，香奈兒女士並不拘泥於佩戴真正的珍珠項鍊，有時會佩戴一眼就看出是假的珍珠項鍊，創造出另外的趣味，成為率先提出佩戴服飾珠寶的先鋒，讓佩戴時尚首飾成為服裝配搭上的樂趣，而不是炫耀財富地位的象徵。混和真假珍珠與寶石的設計，以美感為優先，讓作品的設計呈現無限可能，也讓更多女人可以享受佩戴珠寶的快樂，使搭配珠寶成為女人的日常。

從大都會穿梭太空到希臘女神

由創意總監卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）操刀的Chanel 依然維持這樣的傳統，每季設計大量的服飾珠寶，而珍珠是其中不可或缺的元素，以30年代名流為靈感的大都會工坊系列重現了當年配戴多層次珍珠項鍊的榮景，套裝緄邊上也可見珍珠蹤跡。以太空未來感為主題的秋冬系列，以大大小小珍珠串起的多層次長鍊依然是主角，然而加入了包在透明壓克力圓盤中、猶如飛碟或行星的珍珠裝飾，感覺又截然不同了；而珍珠、金屬珠與針織的異材質結合髮帶，又帶來前所未見的驚喜感受。到了明年早春，珍珠又融入金色金屬葉片與鍊條，或搭配彩色寶石珠，展現希臘女神的尊貴感。除了首飾，手袋、鞋履上也常見珍珠裝飾，件件都訴說著Chanel與珍珠的不解之緣。

圖片提供／Chanel