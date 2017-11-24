這咖夠大咖 女星爭相追捧

2017-11-24

〔記者林欣若／台北報導〕設計師Michael Kors以度假靈感打造的全新包款Bancroft是今年MICHAEL Michael Kors主打款，日前代言人楊冪以一身黑色洋裝搭配黑色Bancroft，白皙修長美腿成為亮點，Bancroft也讓她展現不同以往的幹練氣勢。

Bancroft重量並不輕，大型款光是包包重量就接近1公斤，但容量超大、側邊可摺起變換造型是最大特色，也讓Bancroft在一堆肩揹小包中異軍突起，除了楊冪，包括凱特‧哈德森（Kate Hudson）、安潔莉娜‧裘莉（Angelina Jolie）、 妮可‧基嫚（Nicole Kidman）、布蕾克‧萊芙莉（Blake Lively）、奧莉維亞‧魏爾德（Olivia Wilde）以及喬治克隆尼的人權律師愛妻艾默（Amal Clooney）全都是Bancroft的愛用者。

Michael Kors是在地中海科西嘉島度假時，看到一位手提休閒包款的女士，散發出休閒慵懶、卻時髦優雅的氣質，因此想要打造一款適合女性在任何地方、任何場合都能展現精緻感的包款，於是有了Bancroft的靈感。Bancroft採用柔韌鵝卵石紋皮革製作，超大容量的包款內部有豐富夾層，可收納各種小物件，滿足女性都會日常或假日休閒的收納需求。

  • 凱特‧哈德森手提大型款Bancroft。（MICHAEL Michael Kors提供）

    凱特‧哈德森手提大型款Bancroft。（MICHAEL Michael Kors提供）

  • 布蕾克‧萊芙莉以中性裝扮搭配Bancroft。（MICHAEL Michael Kors提供）

    布蕾克‧萊芙莉以中性裝扮搭配Bancroft。（MICHAEL Michael Kors提供）

  • Bancroft寶藍色義大利牛皮革提包，41,900元。 （MICHAEL Michael Kors提供）

    Bancroft寶藍色義大利牛皮革提包，41,900元。 （MICHAEL Michael Kors提供）

  • 奧莉維亞‧魏爾德一派輕鬆拿Bancorft包款。（Michael Kors提供）

    奧莉維亞‧魏爾德一派輕鬆拿Bancorft包款。（Michael Kors提供）

  • Bancroft寶藍色鍊帶肩包 ，34,800元。 （MICHAEL Michael Kors提供）

    Bancroft寶藍色鍊帶肩包 ，34,800元。 （MICHAEL Michael Kors提供）

  • 楊冪公開亮相，一雙美腿成焦點。（Michael Kors提供）

    楊冪公開亮相，一雙美腿成焦點。（Michael Kors提供）

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