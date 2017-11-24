上傳閉眼許願 精品捐款助弱童

2017-11-24

〔記者林欣若／台北報導〕寶格麗（Bulgari）從2009年開始與Save The Children救助兒童基金會合作，總計募款超過7,000萬美元，分別挹注33個不同國家境內的100個專案，幫助全球超過100萬名需要幫助的兒童及青少年，今年耶誕，寶格麗以Wish Upon A Star許願形象廣告，希望喚醒更多人對兒童救助的關注。

寶格麗請來義大利知名建築設計師Federico Babina在網路活動頁面上打造7間奇幻房間，可體驗7項包括Serpenti、Diva等寶格麗經典創作的幕後魔法，並邀請多位名人如寶格麗數位品牌大使Jasmine Sanders、寶格麗腕表代言人Jon Kortajarena號召響應，影片內容的每一次分享、以及每一位響應者上傳「閉眼許願」自拍照在社群媒體上並標註#SeeMyWish，寶格麗將捐出1美元給Save The Children救助兒童基金會。

寶格麗同時發表2017年冬季佳節配件系列，以不羈精神、低調搖滾與藝術的點綴為主軸，Serpenti神秘的蛇頭搭配閃耀的星星和飛舞的雪花，紅、白、金、銀都是耀眼又應景的節慶色彩，除了各式包款，寶格麗也推出一系列絲巾，以精緻紅色或黑色絲綢打造的絲巾，綴以手工繪製八芒星圖示，微光閃耀，不論環繞脖子或是綁在包包上，都為造型加分。

圖片提供：寶格麗