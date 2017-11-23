玩家級手動製麵包機 歐式麵包好簡單

2017-11-23

記者吳佩樺／台北報導 記者陳逸寬／攝影

對於烘焙玩家來說，一台「傻瓜」全自動製麵包機已經不能滿足需求，因為麵包外型無法做出變化，因此市面愈來愈多製麵包機除了自動行程，還特別強調手動功能，包括揉麵、發酵或烘焙均有多段調整。

麵包達人吳育娟表示：「利用製麵包機的手動模式，能讓揉麵和發酵工作變得更簡單，例如不同種類的麵包使用不同的揉麵速度，口感會更美味，麵團整型後再利用烤箱，輕鬆做百變麵包。」

《自動行程 入門級》

紫薯大理石紋麵包

主麵團：高筋麵粉250公克、砂糖25公克、鹽5公克、奶粉8公克、奶油20公克、水180公克、酵母粉3公克

內餡：紫地瓜粉5公克、水適量、奶油乳酪15公克

步驟：

1：主麵團所有材料放入製麵包機容器中。（酵母粉除外）

2：酵母粉加入製麵包機的酵母容器，選擇「大理石紋麵包」進行自動調理。

3：內餡的紫地瓜粉、水、奶油乳酪拌勻備用。機器發出提示聲，再加入內餡，繼續進行自動程式即完成。

《手動功能 玩家級》

培根麥穗軟法

主麵團：高筋麵粉180公克、低筋麵粉80公克、砂糖15公克、鹽5公克、蜂蜜15公克、水170公克、低糖酵母粉3公克、奶油15公克

內餡：培根3條、黑胡椒粉適量

步驟：

1：將主麵團的所有材料放入製麵包機容器中，手動模式下，先「揉麵-2段-3分鐘」，結束後再一次「揉麵-3段-10分鐘」。攪拌完成後，選擇「發酵-2段-50分鐘」。

2：將步驟1麵團分成4等份後，再進行中間發酵15分鐘。

3：擀開麵團，包入內餡後捲起，再一次最後發酵30分鐘。

4：用剪刀剪出麥穗造型，麵團表面噴水，放入烤箱以上下火200℃烘焙15分鐘即完成。

海鹽鮮蔬佛卡恰

主麵團：高筋麵粉200公克、低筋麵粉90公克、砂糖10公克、鹽4公克、義式綜合香料適量、橄欖油10公克、水180公克、低糖酵母粉4公克

表面裝飾：橄欖油適量、海鹽適量、小蕃茄適量、南瓜丁適量、黑橄欖適量、綠橄欖適量

步驟：

1：將主麵團中的所有材料放入製麵包機容器中，手動模式下，先「揉麵-2段-3分鐘」，結束後再一次「揉麵-3段-7分鐘」。攪拌完成後，選擇「發酵-2段-40分鐘」。

2：將步驟1麵團分成3等份，再進行中間發酵15分鐘。麵團擀開，最後發酵20～30分鐘。

3：麵團表面刷橄欖油，灑上少許海鹽，用手在麵團上戳出整齊排列的洞。

4：鋪上切片南瓜丁、小蕃茄、黑橄欖、綠橄欖，麵團表面噴水，放入烤箱以上火200℃、下火210℃烘焙15分鐘即完成。

抹茶白巧克力咕咕洛夫蛋糕

蛋糕：奶油100公克、細砂糖85公克、牛奶20公克、全蛋100公克、低筋麵粉80公克、杏仁粉20公克、泡打粉2公克

表面裝飾：抹茶粉3公克、免調溫白巧克力適量、熟杏仁角適量、綜合果乾適量

步驟：

1：烤模內部塗上奶油，冷凍備用。

2：製麵包機容器中放入奶油、細砂糖，手動模式下，以「揉麵-2段-3分鐘」攪拌均勻。

3：延續步驟2，再以「揉麵-3段-8分鐘」，同時將蛋液和牛奶分3次倒入攪拌。接著倒入混合過篩的低筋麵粉、杏仁粉、泡打粉，以「揉麵-2段-3分鐘」、再一次「揉麵-3段-3分鐘」。

4：保留一半原味麵糊，另取一半與抹茶粉混合，即為抹茶麵糊，可依個人喜好調整。

5：將麵糊倒入模型中，放入烤箱以上火160℃、下火170℃烘焙20～25分鐘。

6：出爐脫膜後，放至完全冷卻，頂部沾上隔水融化的白巧克力，灑上熟杏仁角與綜合果乾裝飾即完成。

紅酒玫瑰藤籃麵包

主麵團：法國粉240公克、全麥麵粉60公克、蜂蜜30公克、鹽6公克、紅酒90公克、乾燥玫瑰花3公克、水105公克、酵母粉4公克、奶油15公克、葡萄乾60公克、

表面裝飾：全麥粉適量

步驟：

1：乾燥玫瑰花撕成小碎片和紅酒拌勻。

2：主麵團中所有材料（葡萄乾除外）放入製麵包機容器中，手動模式下，先「揉麵-2段-3分鐘」，結束後再一次「揉麵-3段-8分鐘」。

3：最後加入葡萄乾，選擇「揉麵-1段-3分鐘」。攪拌完成後，設定「發酵-2段-60分鐘」。

4：將麵團整成圓形，進行中間發酵15分鐘。

5：取一藤籃，灑上少許全麥粉防沾，再把步驟4麵團放入藤籃中，底部收口，最後發酵30～40分鐘。

6：在發酵好的麵團，用刀片切割出紋路，放入烤箱以上火200℃、下火210℃烘焙30～35分鐘即完成。

《達人小檔案》

吳育娟，手繹廚藝教室&生活空間授課老師，著有《手撕造型麵包》等書，明年1月推出《手撕造型麵包Ⅱ》。

《本篇示範工具》

Panasonic製麵包機SD-MDX100

除了40多種自動模式，另主打豐富的手動功能，包括4段揉麵轉速、4段發酵溫度、4段烘焙溫度。此外，採用變頻技術，讓麵包更接近手揉的感覺。通路售價約10,900元。

Panasonic微電腦烤箱NB-HM3810

強調微電腦精準控溫，面板可顯示溫度、剩餘料理時間，更能掌握烘焙狀況。此外，具備烘焙、發酵、解凍等功能。通路售價約6,490元。

《同期加映 其他推薦》

MK SEIKO HBK-150T

可獨立使用揉麵、發酵和烘焙功能，且有專屬培養生種天然酵母麵包程式。攪拌棒利用特殊鉤環設計，讓麵團攪拌更加均勻細緻。通路售價約8,088元。

象印 BB-SSF10

強調底部採用雙重加熱器，讓麵包更鬆軟好吃。可自行設定揉麵、發酵和烘烤時間。設計可拆式投料盒。通路售價約9,990元。

TWINBIRD PY-E632TW

除了主打手動模式，自動功能加入不少製麵包之外的料理行程，例如烤地瓜、粥品、湯品等，讓製麵包機功能更多元。通路售價約5,980元。

其他圖片提供／翻攝網路、Panasonic