電競正名變運動 筆電 桌機頂規衝天

2017-11-23

記者吳佩樺／台北報導

立法院三讀通過將電競納入運動產業，勢必讓電競相關商機更熱絡，隨著電競市場逐年龐大，各家電腦大廠早就大步邁開步伐，不斷競逐規格，「新機王們」頂規衝天！

2018雅加達亞運 電競列為示範賽

隨著政府「正名」和推動，過去被認為打電動沒路用或不務正業的傳統觀念，可望被導正；高雄也將主辦2018年電競世界錦標賽（IeSF）。電競歸運動其實是全球趨勢， 明年雅加達亞運已將電競列為示範賽。

電腦產業衰退 電競一枝獨秀

近幾年來，電腦產業不斷衰退，唯獨電競相關一枝獨秀，各大品牌大力投入，瞄準專業玩家，一台旗艦筆電、桌機要價20～30萬元並非罕見。「機王」用上最高等級的硬體規格不用說，業者亦在高散熱、高音效、個人化燈效下苦功，外型也得酷炫，總之就是要讓打遊戲的「爽度」夠高！

電競新旗艦較勁 帶動「類電競」崛起

近一個月的新旗艦各有噱頭，包括宏碁Predator Orion 9000桌機，側面機殼採用大面積的透明設計，可看見內部結構，並採用水冷散熱系統；華碩ROG G703筆電主打144Hz畫面更新率IPS面板；技嘉AORUS X9筆電移植真正的機械茶軸鍵盤，具備紮實敲擊感；微星Vortex G25雖然是台迷你桌機，外型比一台Xbox One X遊戲主機還小巧，但卻擁有高戰力。

熱搜十大電競周邊 電競椅勇奪第一

電競電腦周邊的買氣也很蓬勃，例如滑鼠、耳機、鍵盤、電腦螢幕、電競椅等；Yahoo奇摩搜尋發現，網友熱搜的十大電競商品，電競椅勇奪第一，可見玩家很注重玩遊戲時的舒適度。

此外，因應電競熱潮，「類電競」筆電、桌機崛起，但說穿了就是一般高效能機種，為了增加購買的吸引力，才被冠上這個新名詞。不過燦坤也觀察到：「購買電競相關的民眾，不一定是買來打電動，只是期望高效能才選擇此類產品。」

《新機王駕到》電競筆電、桌機

宏碁Predator Orion 9000 超大透明機殼

宏碁Predator Orion 9000側面機殼採用大面積的透明設計，可看見內部結構；客製化RGB燈光系統讓玩家自由打造燈光秀。另運用水冷散熱系統，加上最多擁有5個大型風扇，強調以最有效率的方式將熱氣排出機外。售價219,000元。

華碩ROG G703 144Hz更新率面板

主打144Hz 畫面更新率IPS面板，堪稱同級17.3吋電競筆電的最高規格螢幕，搭配7ms灰階至灰階反應時間(GTG)與NVIDIA G-SYNC顯示技術，玩遊戲不卡頓。內建Xbox Wireless功能，不必額外加裝USB轉接器，即支援多達8組Xbox One控制器，輕鬆切換遊戲主機和電腦。售價149,800元。

技嘉AORUS X9 真機械茶軸鍵盤

技嘉AORUS X9搭載4風扇+8導管，大幅提升散熱。此外，移植真正的機械茶軸鍵盤，提供紮實敲擊感以及兼具短距離、急速反應的優勢。機身前方、側邊和後側出風口皆搭載了可調燈光飾條，具備多種燈光效果。售價109,999元。

微星Vortex G25 迷你機高戰力

微星Vortex G25是專為VR打造的迷你電競桌機，重量僅2.5公斤，比一台Xbox One X遊戲主機還輕。機身前方設有1組HDMI、2個USB 3.0連接埠，玩家可輕鬆接上VR裝置。此外，具備一鍵VR Ready軟體和Nahimic VR音效強化軟體。售價72,900元。

《電競其他新周邊》

華碩ROG Swift PG27VQ 電競曲面螢幕

華碩ROG Swift PG27VQ配備27吋曲面螢幕，具備165Hz畫面更新率以及1ms(GTG)快速反應時間，適合第一人稱射擊、賽車等快節奏類型運動。售價27,500元。

Razer Phone電競手機

Razer Phone採用5.7吋IGZO 2,560×1,440螢幕，螢幕更新率是手機首見的120Hz，使畫面呈現更為流暢，玩起手遊會減少掉幀數的機會。台灣尚未上市。

宏碁Predator Galea 500 電競耳機

宏碁Predator Galea 500電競耳機採用生物震膜技術和宏碁TrueHarmony 3D音效，透過玩家頭部的方向來重新建構聲音空間，達到最真實的立體音效。售價9,900元。

宏碁Predator Cestus 500電競滑鼠

宏碁Predator Cestus 500電競滑鼠具備Omron 50M + 20M點擊雙重開關設計，讓玩家可根據不同的遊戲類型調整點擊阻力，例如第一人稱射擊遊戲適合較輕的點擊阻力。售價2,690元。

Tt eSPORTS X COMFORT風扇電競椅

Tt eSPORTS X COMFORT空氣系列風扇電競椅，椅墊下方設置良好的散熱系統可將熱能加速傳導到椅子外，內裡的易透氣發泡海綿除了可減噪，同時讓空氣形成風洞效果。明年1月上市。

華碩ROG Scabbard電競滑鼠墊

華碩ROG Scabbard是一款加大型的電競滑鼠墊，具備900×400公厘大面積，厚度2公厘。底部的防滑橡膠層，可牢牢緊貼在任何桌面材質。擁有防刮耐磨、防潑水等特性。售價1,490元。

圖片提供／宏碁、華碩、技嘉、微星、WirForce、Tt eSPORTS、Razer官網

備註：價格或有更動，以現場價格為準。