金馬獎週六競豔 friDay影音線上直播

2017-11-23

〔記者吳佩樺／台北報導〕第54屆金馬獎頒獎典禮本週六（25日）登場，friDay影音連續第5年獨家線上直播金馬獎，並有聊天室功能，網友可一邊觀看一邊分享心得。

friDay影音表示，過去4年累積在線上看過friDay影音直播金馬獎的總人次近500萬，單屆最高人次超過244萬。今年首推3大新服務，包括金馬獎直播結束後立刻重播；第一次在臉書官方粉絲頁播出得獎畫面；推出金馬巨星全紀錄，涵蓋5年各巨星的紅毯造型大比拼。

friDay影音也觀察到金馬獎對於電影觀賞的確有明顯的拉抬力道，金馬獎入圍名單公布後，本屆入圍男主角的搜尋量增加19.6%，入圍女主角更是多了63.9%。主打導入智慧推片，透過大數據分析，根據會員喜好推薦專屬片單，華語族群收看人數在這4週成長了29.35%。

此外，friDay影音更將歷屆的金馬入圍獲獎影片集結成金馬影展專區，例如《悟空傳》、《健忘村》、《目擊者》和《明月幾時有》等，更取得去年入圍2項金馬獎的《樓下的房客》獨家版權，一刀未剪完整版甫上架便竄升為新上架觀看人數排行第一名的影片。另規劃5大策展專區，包括「金馬最熱門」、「享樂20」、「電影星裡話」、「經典金馬」、「影迷FUN送」。

圖片提供：friDay影音