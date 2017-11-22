1／100秒機械計時碼錶 全球最親民價

2017-11-22

〔記者方惠宗／台北報導〕當真力時（Zenith）將具有1／100秒精準計時功能的DEFY系列El Primero 21計時碼錶被以空中飛行的方式進入上市活動會場，也宣告這款在上世紀贏得無數獎項、製錶史上第一個量產高振頻計時機芯，再次為21世紀機械計時碼錶立下新里程碑！

真力時昨（21）日在華山文創園區宣布DEFY系列El Primero 21計時碼錶上市，全新的機械計時機芯以每小時振頻360,000次（50赫茲）的精度達到天文台認證等級的1／100秒，是真力時於1969年1月所發表、El Primero機芯每小時振頻36,000次（5赫茲）的10倍。此刻，此傑作也是全球價格最親民的1／100秒機械計時碼錶。錶盤上，1／100秒的呈現方式於錶面外緣設有0到100刻度，秒針以每秒運轉一圈的飛快速度劃過錶面，帶來直觀且極富視覺衝擊力的運轉方式。

在設計風格上，El Primero 21腕錶從60年代末的El Primero初代錶款汲取靈感，包括直徑44毫米、由5級鈦金屬或全陶瓷打造的錶殼，並以尾端帶有星形標誌的1／100計時秒針、大尺寸夜光棒形指針及立體小時時標烘托鏤空或銀色錶盤，向經典致敬亦透露優雅與未來感。