席夢思公開好睡的秘密─首次呈現獨立筒袋裝彈簧製程 彈簧升級支撐更佳 提升睡眠品質

2017-11-22

〔記者凃盈如／東京現場報導、攝影〕擁有頂級床墊代名詞的席夢思，2009年於富士山下設立全亞洲第一座床墊工廠及品管設備中心，如今首次揭露「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」製作原料與製程，並且推出一張要價將近70萬元的頂級「Brilliance輝煌」 新品，於精品床墊市場再下一城。

席夢思以「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」著稱，對於彈簧鋼線、不織布皆十分講究，品牌表示，這2個要件堪稱席夢思的心臟，是最不可能妥協的兩個環節。彈簧部分，席夢思採用由「新日鐵住金鋼線廠」（Nippon Steel & Sumkin SG）獨家供應的鋼線，以「鋼琴線」的高標準規格打造，穩定性高、誤差率小，提供床墊彈簧更穩定的支撐力、回彈力與耐久性。

台灣席夢思董事總經理曾佩琳提到，在台灣市場，高單價Black系列，銷售業績佳，為了提供奢華體驗，引進小山廠新推出的Beautyrest Black 「Brilliance輝煌」系列，以「Coil on Coil」雙層獨立筒結構打造，上層為迷你的獨立筒袋裝彈簧， 訴求順應身型、舒適包覆與適壓；下層則採用專利的「三環鋼弦獨立筒彈簧」，以3條1.2mm的鋼弦交纏，穩定性更強，進一步減少因伴侶輾轉反側產生的干擾，讓睡眠更深層靜謐。