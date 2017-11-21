MOD微電影＋金片子 創作首獎出爐─總獎金高達430萬競爭激烈 溫貞菱《迷語》獲百萬 小素人簡士凱奪影帝

2017-11-21

〔記者吳佩樺／台北報導〕總獎金高達430萬元的微電影賽事「2017 MOD微電影暨金片子創作大賽」昨日舉行頒獎典禮，眾所矚目的「百萬首獎」由今年金鐘迷你劇集戲后溫貞菱所主演的《迷語》（社會組）摘下。

評審陳以文表示：「《迷語》製作格局完整且突出，無論是演員的表演或是美術製作，都有高度的欣賞價值，得到首獎的肯定是無庸置疑。」校園組動畫片《獵人獵人》則奪下「中華電信合作獎」、「最佳動畫獎」、「校園組優選」3個獎項，獨得獎金118萬元，成為今年最大贏家。

此外，知名演員與素人演員競爭激烈亦是本屆競賽的最大看頭之一，「最佳男演員」得獎者跌破眾人眼鏡，是年紀不到10歲的素人小演員簡士凱。拿下「最佳女演員」的王勻采打敗了溫貞菱和在植劇場《姜老師，妳談過戀愛嗎？》中有亮眼表現的禾語辰。

2017 MOD微電影暨金片子創作大賽共吸引324個劇組報名角逐，其中多達30部作品以4K規格拍攝。相較往年參賽作品，本屆作品的完成度、拍攝技巧與創新度皆大幅提升，尤其是社會組，不只參賽件數創新高，更吸引專業劇組以及知名演員加入。所有參賽作品均以HD高畫質上架MOD平台，11月26日更在光點華山電影院舉辦首屆得獎作品影展。

此外，加碼至80萬元的「愛爾達劇本合作獎」由社會組《結婚倒數180天》雀屏中選；今年新增的「4K影片特別獎」由校園組佳作作品《動物凶猛》獲得。