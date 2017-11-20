小型Crossover正當紅-2

2017-11-20

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

日系平價小型Crossover改頭換心

鈴木SX4

開創車壇小型Crossover風潮先河的日本鈴木SX4車系，目前國內販售的是第2代小改款車型，其車頭前臉進行了幅度不小的整型手術，呈現煥然一新的視覺風貌，引擎動力與變速系統也全面更新，整體動力效能表現大幅精進。

小改款後國內僅導入單一車型，改搭載先前已用於Vitara車上的1.4升Boosterjet缸內直噴Turbo引擎，可輸出140匹最大馬力與22.4公斤米峰值扭力，變速系統亦將原先的CVT無段變速自排更換成扭力轉換器的6速手自排，並加入了有助於節能減碳的待速熄火系統，經濟部能源局的歐規平均油耗每公升可跑17.3公里，能源效率符合該排氣量級距最佳的1級標準。

這具Boosterjet引擎與變速箱的搭配相當出色，動力傳輸十分平順流暢，提供駕駛人一氣呵成的暢快感受。儘管接近1米6的車高要比一般掀背車高出不少，但激烈操駕時仍保有出色的穩定性，轉向反應也還算明快俐落，行車動態甚至不會輸給主流國產房車太多，大致還能滿足由中小型房車轉換至跨界休旅車的車主駕駛習性。此番小改款，在內裝格局與鋪陳上的改變並沒有外型和動力來得大，但在配備上則有所提升，將附有換檔撥片的真皮多功能方向盤、免鑰匙車門啟閉/引擎觸控啟動系統、具備藍牙功能與USB插槽的音響主機和雙區域恆溫空調均列為標準配備。小改款前高規車型上的全景天窗及皮椅雖不在目前導入的單一車型配備之列，但車有白色對比縫線的織布座椅則賦予其接近歐風跨界休旅的個性和品味。

代理Suzuki的金鈴汽車將小改款的SX4開出85.8萬的售價，售價要較自家Vitara車系採相同動力與FF設定的S車型稍貴1萬元，提供對車室空間有較高需求的消費者一個差異化的Crossover選擇。