小型Crossover正當紅-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
四環品牌個性化小型跨界休旅力作
Audi Q2
當今車壇最熱門的產品莫過於小型Crossover跨界休旅車，各大車廠無不推出這類型新車來滿足市場需求。德國Audi車廠搶在其他兩大競爭品牌之前，於2016年3月日內瓦車展發表車長不到4米2、車高僅1米5出頭的Q2小型Crossover，以福斯集團MQB模組化底盤平台所打造，訴求敢玩愛炫的年輕消費族群。
國內導入的35 TFSI動力車型採用的是1.4升缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力及25.5公斤米峰值扭力，並換上可承受更大扭力、齒比分配更寬廣的新世代7速DSG雙離合器自手排變速箱。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速僅需8.5秒，極速可達212公里／時。在市區高架的快速道路上，這輛小型Crossover驅策起來十分靈活刁鑽，油門一敗時的加速反應堪稱凌厲，明快穩健的懸載調性，行車動態表現教人喜不自勝。
Q2的內裝設計鋪陳乍看之下和現行A3有點類似，中控台略微向駕駛人傾斜，控鍵、旋鈕規劃得相當簡潔洗練，並具有4個圓形渦流式出風口和升縮式MMI多媒體顯示幕，搭配這輛選配Edition 1套件試駕車的Frequency Alcantara/真皮材質座椅，以及氣氛光感流體飾板室內燈套件，儘管門內飾板塑膠感要比Audi其他高階車款稍重，卻創造出更年輕隨性的座艙氛圍，非常呼應其產品定位與風格。
本車2,601mm的軸距長度，仍要比福斯集團以MQB模組化平台新開發的第6代Polo長了37mm（新Polo軸距為2,564mm），空間略優於Mazda CX-3、日產Juke等日系小型Crossover對手，乘坐其中不致感到侷促。行李廂標準容量有405公升，若將後排座椅完全傾倒，可一舉擴充至1,050公升，載物實用性還算OK。
Audi Taiwan將Q2車系開出139萬的起跳價，試駕的這輛Q2 35 TFSI Sport（車價154萬）還額外選配了總價36萬的全車Edition 1套件，整體價值感倍增。
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本車儀表控台採略向駕駛人傾斜的造型，簡潔洗練的介面鋪陳，搭配4個圓形渦流式出風口和升縮式MMI多媒體顯示幕的設計，承襲類似現行A3車系的風格，視覺上頗為時髦動感。
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Audi Q2頭燈內的LED日行燈光型，乍看之下與Volvo現行車款採用的「索爾之槌」LED日行燈光型有著異曲同工之妙；緊湊俐落的身形結合足下19吋大尺碼的Audi Sport雙色鋁圈，體現時尚Crossover的鮮明個性。
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這輛試駕車選配有Edition 1專屬C柱飾板，搭配Sport後保險桿與Sport鍍鉻排氣尾飾管，將這輛底盤架高的小型跨界休旅車妝點得跑格洋溢。
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Q2 35 TFSI Sport在一般道路馳騁展現均衡穩健的行路性，操控表現亦可圈可點。根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速需時8.5秒，極速可直上212公里／時，應不難滿足大多數Crossover買家日常用車的性能需求。
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這具1.4升TFSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力，並從1,500轉即可產生峰值為25.5公斤米扭力高原，能源局公布的油耗數據每公升可跑15.8公里，達到1,200～1,800cc能源效率的第1級。
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車上採用新一代S tronic雙離合器7速自手排系統（代號DQ-600），不僅增加一個檔位動力傳輸更綿密順暢，且能承受更大的扭力，耐用性更佳。
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試駕的Q2 Sport車型採用黑色車內頂篷，搭配Edition 1套件的Frequency Alcantara/真皮材質座椅，車艙氛圍更肅殺有個性。
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Audi Q2 35 TFSI Sport 小檔案