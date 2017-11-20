小型Crossover正當紅-1

2017-11-20

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

四環品牌個性化小型跨界休旅力作

Audi Q2

當今車壇最熱門的產品莫過於小型Crossover跨界休旅車，各大車廠無不推出這類型新車來滿足市場需求。德國Audi車廠搶在其他兩大競爭品牌之前，於2016年3月日內瓦車展發表車長不到4米2、車高僅1米5出頭的Q2小型Crossover，以福斯集團MQB模組化底盤平台所打造，訴求敢玩愛炫的年輕消費族群。

國內導入的35 TFSI動力車型採用的是1.4升缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力及25.5公斤米峰值扭力，並換上可承受更大扭力、齒比分配更寬廣的新世代7速DSG雙離合器自手排變速箱。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速僅需8.5秒，極速可達212公里／時。在市區高架的快速道路上，這輛小型Crossover驅策起來十分靈活刁鑽，油門一敗時的加速反應堪稱凌厲，明快穩健的懸載調性，行車動態表現教人喜不自勝。

Q2的內裝設計鋪陳乍看之下和現行A3有點類似，中控台略微向駕駛人傾斜，控鍵、旋鈕規劃得相當簡潔洗練，並具有4個圓形渦流式出風口和升縮式MMI多媒體顯示幕，搭配這輛選配Edition 1套件試駕車的Frequency Alcantara/真皮材質座椅，以及氣氛光感流體飾板室內燈套件，儘管門內飾板塑膠感要比Audi其他高階車款稍重，卻創造出更年輕隨性的座艙氛圍，非常呼應其產品定位與風格。

本車2,601mm的軸距長度，仍要比福斯集團以MQB模組化平台新開發的第6代Polo長了37mm（新Polo軸距為2,564mm），空間略優於Mazda CX-3、日產Juke等日系小型Crossover對手，乘坐其中不致感到侷促。行李廂標準容量有405公升，若將後排座椅完全傾倒，可一舉擴充至1,050公升，載物實用性還算OK。

Audi Taiwan將Q2車系開出139萬的起跳價，試駕的這輛Q2 35 TFSI Sport（車價154萬）還額外選配了總價36萬的全車Edition 1套件，整體價值感倍增。