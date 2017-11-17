《經典時刻 與時俱進─經典復刻》

2017-11-17

記者林欣若／台北報導

185年輝煌歷史

浪琴（Longines）今年迎來品牌185周年慶，從年初開始便陸續堆出不少飛行復刻錶款，年末繼續復刻經典，凸顯185年深厚的製錶工藝。銀色磨砂面盤簡潔洗練、太妃式指針優雅復古，浪琴的旗艦系列60周年1957-2017紀念復刻腕錶以最簡單的姿態喚起舊日時光的美好，浪琴品牌大使凱特‧溫斯蕾（Kate Winslet）去年參觀浪琴博物館時，從品牌185年的悠遠歷史中，獨具慧眼挑中這只腕錶做為復刻款。

1957系列

浪琴在1957年推出第一款旗艦系列腕錶，當初的命名以艦隊指揮官所在之旗艦為名，指揮官的旗幟在船上隨風飄揚，象徵不羈的勇氣與航海精神，60年來，浪琴陸續為旗艦系列換上12種不同錶盤，今年推出的60周年紀念款回歸原型腕錶，彰顯經典之美。38.5毫米錶盤男女皆宜，銀色磨砂面盤特地以兩種不同方式打磨，以凸顯細緻的層次感，太妃式指針和金屬質感的面盤相得益彰。

1945系列

另一款1945復刻腕錶的靈感來自1945年浪琴推出的古董錶，剛毅的不鏽鋼錶殼以磨砂銅製面盤襯托，搭配仿舊皮革處理的天鵝絨錶帶，飄散懷舊風情，包括柳葉型指針、棒狀中央小秒針、漆繪阿拉伯數字時標，都是20世紀中期的古典風格。

艾菲爾鐵塔光景

美度（MIDO）每每將建築之美結合製錶工藝打造外型獨特的腕錶，1959年推出的Commander香榭系列以巴黎地標艾菲爾鐵塔為靈感，優雅的米蘭錶帶、有如鐵塔頂端的幾何圖案時標、隱藏式錶耳三大特色，完美融合柔軟和剛毅，讓Commander香榭系列具有高辨識度。

今年美度推出全新Commander Icône香榭系列經典復刻矽游絲腕錶，除了保有1959年Commander香榭系列的三大特色，全新搭載美度Caliber 80 Si天文台認證矽游絲自動上鏈機芯，以防磁抗震的矽游絲全面提升腕錶精準度，腕錶即使長達三日未配戴也不會停擺，搭配矽游絲材質擁有絕佳抗磁的功能，更具精準度與抗震性。6點鐘位置印有「CHRONOMETER」字樣，說明腕錶經過COSC瑞士天文台認證的嚴格檢測，防水可達50米；此外，透過藍寶石水晶透明底蓋可欣賞藍鋼螺絲、鐫刻日內瓦波紋與美度表標誌的自動盤，是古典與現代的完美結合。

圖片提供／Longines、MIDO