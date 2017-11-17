《經典時刻 與時俱進─賽車年代》

2017-11-17

記者林欣若／台北報導

ORIS Chronoris 日期錶

競速賽車，分秒必爭，為了讓賽車手方便讀時、同時凸顯錶款個性，色彩分明是賽車錶的特色，結合chronograph（計時碼錶）和品牌名稱ORIS，1970年代推出的Chronoris是ORIS首款計時碼錶，腕錶的橙色秒數計時圈圍繞著錶盤邊緣，與中央橙色秒針呼應，賦予腕錶生動大膽的外觀。

當年細節

今年ORIS重新復刻Chronoris，39毫米的流線型不銹鋼錶殼靈感取自1970年代的經典設計，灰色錶盤上有著橙色小時標記和中央秒針，搭配黑色和白色裝飾，整體充滿運動風格。

今日創新

復刻版比原版更輕薄，更能服貼佩戴者的手腕，此外，可旋轉最外圍錶圈的計時功能也是一大創新，藉由4點鐘位置的錶冠操作，佩戴者可設定橙色三角形與任何指針對齊為零，用以取決是以秒、分鐘或小時來計時。

TISSOT PRS 516

天梭（TISSOT）在1965年推出PR 516腕錶，錶帶上的圓孔設計為最大特色，這個設計呼應當時賽車方向盤的造型，天梭藉此錶款向賽車致敬，當年的廣告更刻意讓賽車手戴著PR 516手握方向盤，強烈的視覺感令人印象深刻。

當年細節

復刻PR 516的全新錶款PRS 516，命名靈感來自Precise精準、Robust堅固、Sport運動這三個與賽車密不可分的單字，錶款設計擷取1965年代跑車元素如儀表板、方向盤、進氣格柵、警示紅色燈號，流暢的香蕉型錶殼、經典的錶戴圓孔設計都和PR 516一致。

今日創新

為了提升質感，PRS 516採陶瓷材質錶圈，搭配42毫米錶徑豪邁大器，自動款搭載Powermatic 80自動上鏈機芯，石英款有著三段式小秒盤裝飾，分段的積分小秒盤靈感來自賽車的儀表板，弧形防反光藍寶石水晶鏡面，如同豪華的賽車座駕。

圖片提供／ORIS、TISSOT