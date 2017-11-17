《經典時刻 與時俱進─飛行年代》

2017-11-17

記者林欣若／台北報導

ORIS Big Crown 1917 限量錶

早期的機艙燈光昏暗、沒有計時器更遑論衛星定位系統，飛行員僅能憑經驗和運氣完成任務，隨著戰事爆發，軍隊統領們深知時間就是勝利，能精準計時、清楚讀時的飛行錶成了飛行員的最佳戰友。擁有超過百年歷史的ORIS在1910年代便製造出一枚刻有Blériot飛機的懷錶，推測應是品牌飛行錶的源頭，到了1917年第一款飛行錶問世，圓形的黃銅錶殼搭配大錶冠，鋁製錶盤和槓桿機芯，基本上只是將懷錶的錶殼再多焊接個勾環，小小的改變，足以大大提升飛行員的便利。

當年細節

ORIS全新推出Big Crown 1917限量錶，忠於原創設計，包括使用相同的洋蔥狀大錶冠、20世紀初的阿拉伯數字時標、相同的藍色鋼製指針和球形錶鏡，錶底蓋刻有原始的ORIS的復古商標「OWC」，製錶師為保持原始的錶款特色，特別設計成需同時按壓2點鐘方向的按鈕和轉動錶冠以調校時間，和當初1917年古董款式的調校方式相同。另外，限量錶套組附一個旅行袋，根據原創，附贈一條與1917年款式相同、在錶耳處有雙鉚釘裝飾的皮革錶帶，搭配不銹鋼針扣。

今日創新

保有古典美感的同時，ORIS也有與時俱進的技術，錶殼採用不銹鋼拋光材質，更耐用兼顧，防水功能達5倍大氣壓力，弧形的錶鏡以耐磨損的藍寶石水晶玻璃製成，阿拉伯數字時標和指針皆塗覆Super-LumiNova螢光塗層。

浪琴 BigEye大眼復刻飛行腕錶

1930年至1970年是浪琴（Longines）的黃金飛行年代，這期間浪琴與飛行專家查爾斯‧林白（Charles A. Lindbergh）共同研發出能在長距離飛行中提供精準計算經度的錶款，對飛行史與製錶史而言，皆意義重大。

當年細節

全新推出的BigEye大眼復刻飛行腕錶便是向黃金年代致敬，腕錶的靈感來自一款古董計時碼錶，錶盤上顯眼分鐘計時盤和易於判讀的面盤、以及讓佩戴者能戴著飛行手套操作的特殊按把設計，都是為飛行員需求量身打造的貼心設計。

今日創新

BigEye大眼復刻飛行腕錶原汁原味呈現古董飛行腕錶的輪廓，為了讓走時更精準，搭載浪琴L688導柱輪機芯，每小時振動28,800次、擁有54小時動力儲存；為了方便讀時，半光澤的黑色面盤裝飾鍍有Super-LumiNova夜光塗料的阿拉伯數字時標，弧形水晶鏡面和棕色皮革錶帶凸顯古典氣息。

圖片提供／Longines、ORIS