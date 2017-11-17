《經典時刻 與時俱進－潛水年代》

2017-11-17

記者林欣若／台北報導

ORIS Divers Sixty-Five

在深不見光的海水之下，對潛水員而言，精準的計時工具是唯一可依靠的夥伴，1960年代是潛水錶的開拓時期，在「水肺潛水之父」Jacques Cousteau、潛水先驅Hans Hass以及Christian J. Lambertsen的努力下，潛水設備獲得改善，讓潛水員的安全更有保障，ORIS在1965年推出第一款潛水錶，讓潛水員可以更放心地探索無聲無光的海底世界。

當年細節

今年ORIS推出復刻款Divers Sixty-Five，輕薄型錶殼、鑲嵌60分鐘刻度的超薄錶圈、梯形日期窗都是設計師們精心保留的復古細節，錶蓋刻有ORIS在1960年代所用的盾牌標誌，凸顯歷史感。

今日創新

保留經典的同時，ORIS也加入21世紀的工藝技術，原本的鍍鉻黃銅材質錶殼全部改成不鏽鋼材質，不銹鋼搭載黑鋁貼片的錶圈改成逆時針單向旋轉，安全性更高，其他包括弧形藍寶石鏡面玻璃具有抗反射圖層、以Super-LumiNova螢光塗層的指針和小時刻度取代1960年代的氚，都是以安全為考量的現代設計。

RADO 皓星系列 庫克船長腕錶

18世紀的英國探險家James Cook曾經三度探訪太平洋，他和他的船隊成為首批登陸澳洲東岸和夏威夷群島的歐洲人，RADO為了紀念這位偉大的探險家推出皓星系列庫克船長腕錶（HyperChrome Captain Cook），今年RADO復刻1962年推出的皓星系列庫克船長腕錶，向偉大的航海時代致敬。

當年細節

包括厚實錶圈、醒目的箭頭型指針、時標印製於面盤上而非立體時標、6點鐘方向的CAPTAIN COOK字體，都是1962年的原味設計，深邃的海洋藍色、黑色與巧克力色面盤在藍寶石水晶玻璃鏡面與極具存在感的旋轉式錶圈映襯下，完美凸顯60年代潛水錶的設計美感。

今日創新

在復古的外型之下，錶鏡、錶盤、機芯全面提升，抗磨損圓弧型、雙面防反光的藍寶石水晶鏡面強化耐用度，錶圈有藍色與黑色高科技陶瓷，並透過NATO紡織、復古皮革、鈦金屬鍊帶等不同材質的錶帶，增添視覺上玩味效果，詮釋不同風格與造型，搭載11 ½ ETA C07.611自動機芯，提升走時精準度。

圖片提供／ORIS、RADO