資生堂花椿餅乾 快閃登台

2017-11-17

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞日本資生堂除了以美妝品聞名外，許多觀光客到日本也不忘會購買資生堂PARLOUR出產的花椿餅乾、起司蛋糕及野菜咖理調理包等作為伴手禮。台灣近來美食市場蓬勃發展，有百年歷史的資生堂 PARLOUR月底也將來台開設快閃櫃試水溫。

自1872年起在銀座街上開業的資生堂調劑藥局，因著對西方文化與餐飲的嚮往，在1902年以「蘇打水噴泉」為題，自歐美引進日本最早的蘇打水，同時製造並販售當時極為稀有的冰淇淋，傾慕西方文化的日本上流人士盡皆慕名而來，SHISEIDO PARLOUR的最初原型於焉誕生。

爾後，SHISEIDO PARLOUR以日本銀座西洋料理創始人之姿，自1928年起正式展開餐廳事業版圖。 今年適逢SHISEIDO PARLOUR創業115週年以及SOGO百貨公司30週年，SHISEIDO PARLOUR精心企劃在忠孝SOGO從11/26至12/25日進行為期1個月的快閃活動。

本次快閃活動中，SHISEIDO PARLOUR最具代表性的花椿餅乾以領銜之姿亮眼現身，包含年度限量僅此一回的「花椿115週年紀念餅乾」，而精巧雅致的「聖誕巧克力糖果禮盒」更是可趁著耶誕節前搶購的限量逸品。此外，限定推出的法式酥餅、甘納許可可、野菜咖理調理包等多樣美味人氣商品。

圖片提供：資生堂