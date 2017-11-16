450匹馬力德意志勁駒

2017-11-16

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

寬車體 性能再提升 保時捷911 Carrera GTS

保時捷911車系中採Carrera 4寬車體的性能強化款GTS，已成為深受保時捷跑車玩家歡迎的車款，如今隨著現行911車系小改款、全面更換為Turbo動力，Carrera GTS也跟著改用Turbo動力，產品力大幅躍進。

小改款Carrera GTS換上一具2,981cc的水平對臥6缸雙Turbo引擎，透過精心調校的引擎監理系統及GTS跑車化排氣系統，可壓榨出450匹最大馬力，並在2,150～5,000轉間形成一段峰值達56.1公斤米的扭力高原，搭配7速PDK雙離合器自手排變速系統，動力銜接綿密紮實，傳輸效能率精確直接。

根據原廠性能數據，標配跑車計時套件的911 Carrera GTS只要把方向盤右下的切換器轉到S+模式，由靜止加速至時速百公里可在3.7秒達成，極速則直上310公里／時。

所有GTS皆標配PASM保時捷主動式懸載管理系統，GTS Coupé車型還進一步將車身高度降低10mm，提升懸載圈簧的回彈反應，讓操駕性更加明快穩健。

儀表控台造型相較於小改款前改變不算太大，標配360mm小盤徑的GT跑車式方向盤及跑車計時套件，除了中控台上方有計時碼表外，方向盤上附有可在0（正常）、S（運動）、S+（運動升級）和I（個人化）4種駕駛模式間轉動選擇的切換器，轉環中心為可提供20秒最佳加速表現的Sport Response運動極限按鈕。

新世代的PCM保時捷通訊管理系統，透過中控台上7吋多點觸控式螢幕來操作，並標配原廠繁體中文衛星導航系統，對本地消費者更加友善。此外，還可連接iPhone 5以上手機，來使用Apple CarPlay。

試駕的這輛胭脂紅車色911 Carrera GTS，比總代理報出的668萬基本車價多加選了近百萬的配備，由裡到外流露出獨樹一幟的風格。相信絕大多數911跑車買家都願意多付出一些代價，來讓自己的座駕更與眾不同。

保時捷911 Carrera GTS小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,528×1,852×1,284mm

軸距：2,450mm

引擎型式：水平對臥6缸DOHC 24汽門 缸內直噴雙Turbo

排氣量：2,981cc

最大馬力：450匹／6,500轉

最大扭力：56.1公斤米／2,150～5,000轉

驅動方式：RR後置引擎後輪驅動

排檔設計：7速PDK雙離合器自手排

0～100公里／時加速：3.7秒（在Sport Plus模式下）

極速：310公里／時

平均油耗：10.8公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車2,400～3,000cc歐規油耗）

售價：668萬起

動力升級 加速更快 BMW M4 Coupé Competition

隨著BMW M3、M4性能車款的小改款，總代理汎德公司今年4月下旬也發表了2017年式小改款新車，全面導入配有Competition套件的性能升級車款，除了最大馬力增加了19匹，0～100公里／時起步加速快上0.1秒，外觀上也有些小小的差異，以彰顯其競技本格。

M4 Competition仍搭載代號S55的3.0升直6 M TwinPower Turbo引擎，結合了雙渦輪增壓、HPI高精準缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變與Double-VANOS雙可變汽門正時等技術，一舉壓榨出450匹最大馬力與56.1公斤米峰值扭力。搭配齒比銜接綿密的7速M DCT雙離合器自手排變速箱，若透過Launch Control功能的輔助，可輕鬆跑出0～100公里／時加速4.0秒的成績，極速則約定成俗地限制在250公里／時。

試駕過程中，只要高速公路上車流稀疏一點，就能輕鬆愜意地就把車速開到兩百里／時以上，但那種感覺就如同平常駕駛家庭房車用百公里出頭的時速巡航一樣。M4車上M Drive控制系統的調整功能很符合一般駕駛人日常用車的需求，整體表現成熟而均衡，就算是駕駛經驗普通的人也可以輕鬆上手。

M4儀表控台格局依舊是BMW一貫駕駛人導向的設計，內裝包覆以觸感極佳的雙縫線Merino真皮，搭配縫上3色線的M款多功能真皮跑車方向盤、附有鍍鉻黑色飾條的碳纖維飾板，營造出充滿濃烈戰鬥氣息的跑格車艙氛圍。前座兩張M款電動跑車座椅的視覺感與包覆感一流，若硬要雞蛋裡挑骨頭，就只有椅面取消了前代M款跑車座椅前端腿部支撐的可調式設計，不再能配合駕駛人腿長進行調整；後座腿部空間還算充裕，即使坐進兩個成年人也不會覺得侷促狹窄。

BMW總代理汎德公司將M4 Coupé Competition手排和自排車型分別開出508萬和521萬的售價，以其科技與性能的卓越表現，這樣的價格算是頗具吸引力。

BMW M4 Coupé Competition小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,671×1,870×1,392mm

軸距：2,812mm

引擎型式：直6 DOHC 24汽門 M TwinPower Turbo

排氣量：2,979cc

最大馬力：450匹／7,000轉

最大扭力：56.1公斤米／1,850～5,500轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：7速M DCT雙離合器自手排

0～100公里／時加速：4.0秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：11.0公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車2,400～3,000cc歐規油耗）

售價：521萬起