450匹馬力德意志勁駒

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
寬車體 性能再提升 保時捷911 Carrera GTS
保時捷911車系中採Carrera 4寬車體的性能強化款GTS，已成為深受保時捷跑車玩家歡迎的車款，如今隨著現行911車系小改款、全面更換為Turbo動力，Carrera GTS也跟著改用Turbo動力，產品力大幅躍進。
小改款Carrera GTS換上一具2,981cc的水平對臥6缸雙Turbo引擎，透過精心調校的引擎監理系統及GTS跑車化排氣系統，可壓榨出450匹最大馬力，並在2,150～5,000轉間形成一段峰值達56.1公斤米的扭力高原，搭配7速PDK雙離合器自手排變速系統，動力銜接綿密紮實，傳輸效能率精確直接。
根據原廠性能數據，標配跑車計時套件的911 Carrera GTS只要把方向盤右下的切換器轉到S+模式，由靜止加速至時速百公里可在3.7秒達成，極速則直上310公里／時。
所有GTS皆標配PASM保時捷主動式懸載管理系統，GTS Coupé車型還進一步將車身高度降低10mm，提升懸載圈簧的回彈反應，讓操駕性更加明快穩健。
儀表控台造型相較於小改款前改變不算太大，標配360mm小盤徑的GT跑車式方向盤及跑車計時套件，除了中控台上方有計時碼表外，方向盤上附有可在0（正常）、S（運動）、S+（運動升級）和I（個人化）4種駕駛模式間轉動選擇的切換器，轉環中心為可提供20秒最佳加速表現的Sport Response運動極限按鈕。
新世代的PCM保時捷通訊管理系統，透過中控台上7吋多點觸控式螢幕來操作，並標配原廠繁體中文衛星導航系統，對本地消費者更加友善。此外，還可連接iPhone 5以上手機，來使用Apple CarPlay。
試駕的這輛胭脂紅車色911 Carrera GTS，比總代理報出的668萬基本車價多加選了近百萬的配備，由裡到外流露出獨樹一幟的風格。相信絕大多數911跑車買家都願意多付出一些代價，來讓自己的座駕更與眾不同。
保時捷911 Carrera GTS小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,528×1,852×1,284mm
軸距：2,450mm
引擎型式：水平對臥6缸DOHC 24汽門 缸內直噴雙Turbo
排氣量：2,981cc
最大馬力：450匹／6,500轉
最大扭力：56.1公斤米／2,150～5,000轉
驅動方式：RR後置引擎後輪驅動
排檔設計：7速PDK雙離合器自手排
0～100公里／時加速：3.7秒（在Sport Plus模式下）
極速：310公里／時
平均油耗：10.8公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：3級（小客車2,400～3,000cc歐規油耗）
售價：668萬起
動力升級 加速更快 BMW M4 Coupé Competition
隨著BMW M3、M4性能車款的小改款，總代理汎德公司今年4月下旬也發表了2017年式小改款新車，全面導入配有Competition套件的性能升級車款，除了最大馬力增加了19匹，0～100公里／時起步加速快上0.1秒，外觀上也有些小小的差異，以彰顯其競技本格。
M4 Competition仍搭載代號S55的3.0升直6 M TwinPower Turbo引擎，結合了雙渦輪增壓、HPI高精準缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變與Double-VANOS雙可變汽門正時等技術，一舉壓榨出450匹最大馬力與56.1公斤米峰值扭力。搭配齒比銜接綿密的7速M DCT雙離合器自手排變速箱，若透過Launch Control功能的輔助，可輕鬆跑出0～100公里／時加速4.0秒的成績，極速則約定成俗地限制在250公里／時。
試駕過程中，只要高速公路上車流稀疏一點，就能輕鬆愜意地就把車速開到兩百里／時以上，但那種感覺就如同平常駕駛家庭房車用百公里出頭的時速巡航一樣。M4車上M Drive控制系統的調整功能很符合一般駕駛人日常用車的需求，整體表現成熟而均衡，就算是駕駛經驗普通的人也可以輕鬆上手。
M4儀表控台格局依舊是BMW一貫駕駛人導向的設計，內裝包覆以觸感極佳的雙縫線Merino真皮，搭配縫上3色線的M款多功能真皮跑車方向盤、附有鍍鉻黑色飾條的碳纖維飾板，營造出充滿濃烈戰鬥氣息的跑格車艙氛圍。前座兩張M款電動跑車座椅的視覺感與包覆感一流，若硬要雞蛋裡挑骨頭，就只有椅面取消了前代M款跑車座椅前端腿部支撐的可調式設計，不再能配合駕駛人腿長進行調整；後座腿部空間還算充裕，即使坐進兩個成年人也不會覺得侷促狹窄。
BMW總代理汎德公司將M4 Coupé Competition手排和自排車型分別開出508萬和521萬的售價，以其科技與性能的卓越表現，這樣的價格算是頗具吸引力。
BMW M4 Coupé Competition小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,671×1,870×1,392mm
軸距：2,812mm
引擎型式：直6 DOHC 24汽門 M TwinPower Turbo
排氣量：2,979cc
最大馬力：450匹／7,000轉
最大扭力：56.1公斤米／1,850～5,500轉
驅動方式：FR前置引擎後輪驅動
排檔設計：7速M DCT雙離合器自手排
0～100公里／時加速：4.0秒
極速：250公里／時（電子限速）
平均油耗：11.0公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：2級（小客車2,400～3,000cc歐規油耗）
售價：521萬起
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M DCT雙離合器自手排系統的排檔桿設計有別於其他8速手自排系統的排檔桿，排檔座後方為Drivelogic換檔邏輯模式的控鍵，讓駕駛人可選擇較舒適、節能的換檔模式，或更加性能化的換檔模式。
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內裝控台包覆以黑色Merino雙縫線真皮，搭配縫上3色線的M款多功能真皮方向盤（附換檔撥片）、附有鍍鉻黑色飾條的碳纖維飾板，營造出充滿濃烈戰鬥氣息的跑格車艙氛圍。
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前座兩張專屬M款跑車座椅的視覺感與包覆感一流，唯獨椅面取消了以往M款跑車座椅前端腿部支撐的可調式設計，不能隨駕駛人腿長進行調整。
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M4 Competition採碳纖維車頂設計，以達到輕量化的目的。後保險桿分流器下雙邊出的4根黑色高光澤排氣尾管，透過消音筒內電子控制的瓣葉創造出激昂鏗鏘的排氣聲浪。
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這具3.0升直6 M TwinPower Turbo引擎採用雙渦輪增壓設計，搭配HPI高精準缸內直噴、VALVETRONIC可變汽門揚程與Double-VANOS雙可變汽門正時技術，可輸出450匹最大馬力與56.1公斤米峰值扭力，並透過一根U字形的高強度輕量化碳纖維引擎室拉桿，來強化引擎室周邊的車體剛性。
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國內今年引進的BMW M4 Coupé均包含了Competition套件，最大馬力增加19匹來到450匹，雙腎型水箱護罩改為高光澤黑色，搭配小改款後稜角分明的日行燈造型，車頭前臉更加剽悍霸氣。
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保時捷911 Carrera GTS小改款的基本車價來到668萬，這輛胭脂紅車色的試駕車另加選了近百萬的選配。標配的黑色全LED頭燈，以及20吋911 Turbo S黑色輪圈（附中央單一鎖孔裝置），視覺上呈現濃烈肅殺之氣。
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試駕車採用盤徑360mm的GT跑車式方向盤，上面的換檔撥片提供類似開F1賽車般的換檔樂趣。此外，GTS標配跑車計時套件（中控台上方附有計時碼表），方向盤加入可選擇0（正常）、S（運動）、S+（運動升級）和I（個人化）4種駕駛模式的轉環式切換器，中間則為可提供20秒最佳瞬間加速的Sport Response運動極限按鈕。
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儀表控台大抵維持一般911 Carrera的基調，試駕車另加價21萬餘選配GTS專屬紅色縫線麂皮內裝套件（需搭配GTS專屬對比色內裝套件），以及石墨碳纖內裝（選配價58,400元），讓座艙顯得格外深沉肅殺。
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車尾的3.0升水平對臥6缸雙Turbo引擎，可產生450匹／6,500轉的最大馬力，並在2,150～5,000轉間形成峰值56.1公斤米的扭力高原。能源局公布的平均油耗每公升可跑10.8公里，以此等性能的跑車而言，效能算是十分優異。
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前座兩張4向電調跑車升級座椅，維持保時捷一貫整合式頭枕設計，搭配GTS專屬紅色縫線麂皮椅面，不僅包覆支撐效果絕佳，視覺效果也同樣出色。
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小改款後GTS仍維持跟Carrera 4相同的寬車體設計，RR後驅車型尾燈間以一黑色飾條連結，和Carrera 4 GTS的LED燈條有所區別。保險桿下則標配中置式黑色雙圓尾管的跑車化排氣系統。
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911 Carrera GTS若將跑車計時套件切換至S+模式，由靜止加速至時速百公里僅需3.7秒，不受限的極速更可恣意飆上310公里／時。
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配置7速M DCT雙離合器自手排系統的M4 Competition，藉由Launch Control功能的輔助，其0～100公里／時加速僅需4.0秒，只要高速公路的路況許可，要驅策至250公里／時法定速限也毫不費力。