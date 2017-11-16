實測Canon SELPHY CP1300 列印快 顏色佳

2017-11-16

記者吳佩樺／台北報導

此次實測的Canon SELPHY CP1300，雖然跟市面上其他產品相比，體積並不那麼迷你，但跟傳統印表機相比，仍算相當小巧，開車出遊放在車上並不占空間。

Canon SELPHY CP1300最大可印4×6照片，實測約50秒就能完成列印，速度頗快，採用熱昇華技術，實際列印品質跟傳統照片沒差太多，顏色也飽和。耗材部分，一盒54張4×6相紙售價480元，列印一張的成本約8.8元，雖然不算太便宜，但樂趣十足。不過跟其他品牌相比，此款不強調套用濾鏡、打字等趣味性功能。

  • 雖然不是屬於口袋型的迷你體積，但長18公分、寬14公分，仍算小巧。

    雖然不是屬於口袋型的迷你體積，但長18公分、寬14公分，仍算小巧。

  • 除了電源線充電，機身背面可裝電池，但必須加購，售價2,090元。

    除了電源線充電，機身背面可裝電池，但必須加購，售價2,090元。

  • 配置3.2吋螢幕，並非觸控式，必須利用機身上的按鍵操作。

    配置3.2吋螢幕，並非觸控式，必須利用機身上的按鍵操作。

  • 機身上具有記憶卡、USB插槽，可直接讀取照片。

    機身上具有記憶卡、USB插槽，可直接讀取照片。

  • iOS手機以AirPrint配對即可列印。Android手機必須下載Canon專用列印App，最大可印4×6照片。

    iOS手機以AirPrint配對即可列印。Android手機必須下載Canon專用列印App，最大可印4×6照片。

  • 支援同時連接8支手機，能將8張照片隨機拼接在1張相紙上。

    支援同時連接8支手機，能將8張照片隨機拼接在1張相紙上。

  • 實測列印1張4×6照片，約50秒；品質也很不錯，顏色飽和。除了一般、隨機拼接等模式，還有證件模式。

    實測列印1張4×6照片，約50秒；品質也很不錯，顏色飽和。除了一般、隨機拼接等模式，還有證件模式。