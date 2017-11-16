實測Canon SELPHY CP1300 列印快 顏色佳

2017-11-16

記者吳佩樺／台北報導

此次實測的Canon SELPHY CP1300，雖然跟市面上其他產品相比，體積並不那麼迷你，但跟傳統印表機相比，仍算相當小巧，開車出遊放在車上並不占空間。

Canon SELPHY CP1300最大可印4×6照片，實測約50秒就能完成列印，速度頗快，採用熱昇華技術，實際列印品質跟傳統照片沒差太多，顏色也飽和。耗材部分，一盒54張4×6相紙售價480元，列印一張的成本約8.8元，雖然不算太便宜，但樂趣十足。不過跟其他品牌相比，此款不強調套用濾鏡、打字等趣味性功能。