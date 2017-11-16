徐若瑄當媽 水感輕油保養更精準

2017-11-16

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞徐若瑄昨（15）日出席代言品牌Bio-essence碧歐斯活動，今年也是她代言邁入第9年，她笑說：「9年，也比許多婚姻都長久了。」她分享，以前每天在浴室可以花上半小時塗塗抹抹兼泡澡，現在當了媽媽，保養必須很精準的掌握時間，加上沒有很多時間化妝，還是希望被拍到素顏也很美，所以更要好好保養。

「我建議年輕女性從25歲就要開始保養、預防初老，不要等到肌膚覺得乾了才開始保養，屆時要花上2倍的時間回復。」徐若瑄說自己雖勤於保養，但也不擔心皺紋產生，認為這是自然老化現象，臉上的每條細紋都有故事，看起來依舊美麗動人。

「我喜歡全身都很滋潤，覺得肌膚很潤澤才能保持年輕。選擇保養品重視保濕，現在搬到新加坡，因氣候熱，也需要美白功能。」徐若瑄透露，老公李雲峰則是完全相反，是一個很怕油膩感、完全不擦乳液的人，「不論氣候有多乾，他都不擦乳液，直到肌膚乾裂了，才來找我求救，讓我在他臉上放上一些乳液。」徐若瑄說，有時候自己全身擦乳液，老公碰到她還會起雞皮疙瘩，她提到，「當初懷孕臥床的時期，由於不能動，老公一邊起雞皮疙瘩，一邊幫我在身體上擦油，因為他認真的擦，所以我一點身上妊娠紋也沒有。」徐若瑄一席話，也意外透露了老公李雲峰的貼心。

代言Bio-essence多年，徐若瑄從單身時代到成為媽媽，她十分推薦品牌全新升級的「BIO-金萃黃金比例雙精華」，是一款結合水感精華及輕質油的產品，給肌膚深度潤澤，適合忙碌的女性。