台北魅力展 台灣設計師競豔

2017-11-16

〔記者王瀅娟／台北報導〕Taipei In Style台北魅力展今起至週日於松山文創園區上演，今年有來自20個國家與地區的業內人士參展，共有145家場賞展出208個攤位，預計舉辦14場時尚秀與國際時尚競賽，甫於紐約時裝週發表2018春夏「玩霧‧玩物」系列的台灣服裝設計師汪俐伶、擁有許多忠實支持者的Yen-Line許艷玲都將於展期內舉辦動態秀。

台北魅力展今年持續深化國際交流，如發掘亞洲各國新銳時尚設計師的Asia Fashion Collection計畫、福岡亞洲時裝節（FACo）、香港貿發局、美國棉等，有鑑於永續時尚在歐美已逐漸發展為主流趨勢，亦協助台灣知名縫紉設備製造商「高林」與國際知名開創性環保非營利團體「Redress」合作再生時尚設計。

台灣設計師服裝品牌Daniel Wong、Shao Yen等也都將於台北魅力展展出最新作品系列，2017時裝設計新人獎決賽也請到日本知名服裝設計大師藤原大、台灣知名設計師竇騰璜服裝、英國時尚媒體WGSN資深編輯Anupreet Bhui、日本ONEO Ltd.時尚整合行銷公司CEO松井智則、Inside Fashion時尚雜誌總監Jane Singer等擔任評審，精采可期。

圖片提供：台北魅力展