錶殼融入機芯 Bell & Ross奇幻創意

〔記者方惠宗／台北報導〕李李仁與吳念軒昨（14）日為鐘錶品牌Bell & Ross發表活動同台走秀，李李仁佩戴BR-X2 Tourbillon Micro-Rotor透明陀飛輪腕錶，展現高階腕錶洗鍊而優雅的紳士風範；首度登上伸展台的吳念軒則是大秀BR-X1 White Hawk鏤空計時碼錶的絕佳動感性，著迷於複雜製錶精緻而純粹的設計魅力。
Bell & Ross自2014年推出首款BR-X1鏤空計時碼錶，成為這系列試驗腕錶的開端。全新BR-X2 Tourbillon Micro-Rotor透明陀飛輪腕錶出自品牌創意總監布魯諾‧拉米奇（Bruno Belamich）的奇幻創意：「將錶殼和機芯融合成同一個部件，使錶殼消失，僅留機芯可見。」以這款宛如直接將機芯戴在手腕上、錶殼消失的作品，成為品牌挑戰顛覆製錶傳統的最新力作。BR-X1 White Hawk鏤空計時碼錶以「白鷹」為名、蘊含夢想與旅遊意境，運用白色陶瓷防震框搭配經噴砂打磨處理的5級鈦金屬錶殼除減低光線反射，亦加強防震性能及保護；錶殼優雅的灰白兩色搭配取自當今最優美的私人飛機機身的顏色配搭，面盤可清楚透視黑色DLC處理的上橋板，X系列設計意象清晰可見，展現飛行儀器複雜的機械性能。