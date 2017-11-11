WOOBAR藝術展 狂野滑板場

〔記者凃盈如／台北報導〕台北W飯店10樓WOOBAR酒吧即將改裝再出發，為此，台北W飯店於昨日舉辦「POP ART @ WOOBAR藝術展覽」開幕記者會，特別邀請國際藝術組織POW! WOW! Taiwan的藝術家們在館內創作8幅壁畫彩繪，即日起至11月26日在W飯店1樓及10樓展出，每幅作品都展現狂野而年輕的創作力。整裝期間，特別於1樓大廳設置「POP-UP WOOBAR」，消費者可以持續感受WOOBAR氛圍，現場也販售WOOBAR歷年來最暢銷的3款摩奇多：烏龍茶、茉莉花茶及桂花口味、經典調飲繽紛莓果及多款飲品；同時販售限量WOOBAR隨行杯，每只200元，部分販售所得將捐給台北市基督教教會聯合會乘風少年學園。
W飯店更在改裝前夕大膽發揮創意，將室內WOOBAR打造成街頭滑板場，昨天邀請有望進軍2020年東京奧運的台灣職業滑板選手柯家恩及朱珮瑜現場炫技，展現城市活力與運動觀光。台北W飯店總經理唐皓維（Harvey Thompson） 表示：「為體現活力元素，我們也把WOOBAR改裝成滑板場，支持台灣的極限運動選手和運動觀光。我們希望透過與臺北市觀傳局合作的系列藝術和運動活動，吸引更多國際旅客，非常期待明年1月全新的WOOBAR帶給消費者更多驚喜！」