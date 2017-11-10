《百貨週年慶專刊》輕奢配件 精省荷包

2017-11-10

記者凃盈如／台北報導

週年慶開打之際，正好是打點秋冬look的最佳時機，搭配百貨折扣與最夯的流行趨勢，不僅跟上潮流，也精省荷包！

註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。

圖片提供／Folli Follie、PANDORA 、SOGO、Swarovski、西蒙佩兒、鎮金店、波茵特集團