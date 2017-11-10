《百貨週年慶專刊》輕奢配件 精省荷包

記者凃盈如／台北報導
週年慶開打之際，正好是打點秋冬look的最佳時機，搭配百貨折扣與最夯的流行趨勢，不僅跟上潮流，也精省荷包！
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供／Folli Follie、PANDORA 、SOGO、Swarovski、西蒙佩兒、鎮金店、波茵特集團
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Jeanasis綁帶雙面罩衫，原價3,900元，特價2,790元。
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SOGO忠孝館MICHAEL KORS MITCHELL粉色提包，原價20,000元，特價5折（多款各限量10只）。
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PANDORA Rose鏤空心形戒指，2,180元。
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Simone Pérèle西蒙佩兒HAUTE COUTURE高級訂製服系列。週年慶期間，單筆正品消費滿5,000元現抵800元，滿10,000元現抵2,000元。單筆正品消費滿8,000元加贈限量指定小褲一件。
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鎮金店智慧光芒Light for Wisdom項鍊，99,000元。
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Folli Follie LADY CLUB系列腕錶，7,490元。
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Swarovski OCTEA NOVA手錶套組，18,900元。
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SOGO復興館週年慶獨家限量尊寵商品GEORG JENSEN MOONLIGHT GRAPES純銀鑲月光石胸針，獨家價36,000元。