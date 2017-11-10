《百貨週年慶專刊》流行配件怎麼挑?劉韋逸說

2017-11-10

記者凃盈如／台北報導

流行配件怎麼挑?

●SOGO復興店國際精品課權任副課長─劉韋逸說

Q:今年流行的女性配件，仍以多層次搭配為大宗，技巧上該注意什麼？

A:

譬如Swarovski推出多層穿搭的Remix Collection，此系列的各款飾鏈，可透過創新的隱藏式磁性扣，隨意組合成長項鏈、手鏈及短項鏈，輕鬆靈活百搭，讓女性享受自行組合的樂趣，也展現個人風格與時尚態度。現在尤其流行的是，多條手鍊、手環搭配的技巧，不限於同品牌，可將不同尺寸的飾品堆疊、個性強烈的搭配柔和的款式，或者加入天然寶石元素，都可讓配件看起來更靈活有個性。此外，若能以手錶巧搭手鍊，更能彰顯搭配的功力。

戒指的配戴，亦是如此，建議可一次以多個同類型風格的細版戒指層層堆疊，除了展現細節之外，看起來也彷彿戴上一個粗版戒指，耐人尋味。譬如GEORG JENSEN戒指的Fusion系列，就可以兩個以上的戒指組合拼接，是十分暢銷的商品，今年品牌歡慶30週年，於SOGO週年慶期間推出全面10%購物回饋，品牌原價12,000元的年度項鍊，折扣搭配刷卡滿額禮，約萬元出頭就可購入。

Q:週年慶期間，絕不能錯過的好康還有哪些？

A:

包款、服飾，亦為週年慶不能錯過的品項，仔細看DM，會發現許多驚喜商品。SOGO忠孝館MICHAEL KORS MITCHELL粉色提包，原價20,000元，特價5折，復興館則推出kate spade Cobble Hill Small Adrien，原價13,800元，特價6,900元，兩者都還可參加國泰世華女裝滿6,000元送600元抵用券之回饋。

女裝方面，來自日本波茵特集團旗下包含LOWRYS FARM、JEANASIS、Heather 三大人氣女裝品牌，於台北忠孝SOGO週年慶期間，除了參加滿6,000元送600元抵用券之百貨回饋，品牌也祭出秋冬新品8折，首4日再加碼單筆消費滿3,800元現抵400元。至於法國內衣名品西蒙佩兒，今年以高級訂製時裝為靈感，推出HAUTE COUTURE「高級訂製服系列」，將時尚和優雅的元素融入傳統的晚禮服中，運用緞料和薄紗材質打造放大的細節設計、絲絨刺繡圖案，以充滿感官享受的材質勾勒出女性氣質。