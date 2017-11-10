《百貨週年慶專刊》絕色眼唇45折起

記者邱巧貞／台北報導
流行性強的彩妝特惠組是週年慶檔期的嬌點所在，尤其近幾年從韓流延燒過來的唇、眼流行風潮，讓女性消費者更勇於嘗試各種色彩，業者順勢推出豐富眼唇彩妝組合，滿足女性愛美嘗鮮的需求。
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供／BOBBI BROWN、M.A.C、東方美、肌膚之鑰、法倈麗、紀梵希、迪奧、蘭蔻
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