《百貨週年慶專刊》眼唇彩妝怎麼挑?LESLIE說

2017-11-10

記者邱巧貞／台北報導

眼唇彩妝怎麼挑?

●知名彩妝師─LESLIE說

Q:週年慶可以注意哪些彩妝重點？

A:

Q:色彩類商品該怎麼選擇最實用？

A:

年底週年慶是產品種類最豐富的時候，底妝選擇性也特別多，從氣墊粉餅到粉凝霜組合都有。而近來也開始重視修容，強調讓臉變立體的效果，當然最夯的唇彩組合亦是重點。唇彩類可分成兩個色系來選擇，看使用者喜歡呈現的唇妝感是「柔和」或是「很跳」。

大多數人的膚色都偏暖色調，想要選擇柔和、實用百搭款可選偏暖色調，如土色、橘色、豆沙或是磚色，任何膚色都可配搭，呈現自然柔和派。若你想要突顯「白」膚色，五官明亮、顏色明顯，可選冷色調，像是帶紫的桃紅，玫瑰紅或是帶塑膠感的紅或橘，帶藍色的紅及偏冷色的粉紅，這會跟膚色對比，達到畫龍點睛的搶眼效果。

從質地上來看，要呈現自然及實用，可選乳霜質感唇膏，保濕亮澤、容易上色，很適合上班族；另一種想要個性明顯的妝效，可選用粉霧質地，覆蓋度濃，看上去什麼顏色搽上後就是什麼顏色，或者進一步，也可選擇鮮明的唇釉或漆光唇釉。

今年唇妝組合眾多，若不擅長搭配顏色，可選配套組合；有的組合強調嘴唇精緻度，從護唇膏打底、底色、表面水光都涵蓋了；若是口紅控，可選擇口紅盤，每天都可換不同的顏色，適合很會掌握顏色的人。

在眼彩方面，除了基本的大地色，帶點暖紅的紅棕色或是略紫的紅莓色都是秋冬蠻夯的色調；此外，帶有節慶華麗感的紫色及派對氛圍的銀色，都是可以考慮的重點色彩。