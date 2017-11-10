《百貨週年慶專刊》緊顏無瑕54折起

2017-11-10

記者邱巧貞／台北報導

最後一波的百貨週年慶檔期是整年度產品最齊全的時機，不論是經典熱賣品還是剛出爐的新品，各種特惠組都能滿足不同消費族群喜好，趁此時購入，為入冬肌膚補充滿滿營養。

註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。

圖片提供／SISLEY、SK-II、Fancl、DARPHIN、海洋拉娜、歐舒丹、肌膚之鑰、東方美、蘭蔻、迪奧、伊麗莎白雅頓、資生堂、紀梵希