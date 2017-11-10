《百貨週年慶專刊》緊顏無瑕54折起

記者邱巧貞／台北報導
最後一波的百貨週年慶檔期是整年度產品最齊全的時機，不論是經典熱賣品還是剛出爐的新品，各種特惠組都能滿足不同消費族群喜好，趁此時購入，為入冬肌膚補充滿滿營養。
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供／SISLEY、SK-II、Fancl、DARPHIN、海洋拉娜、歐舒丹、肌膚之鑰、東方美、蘭蔻、迪奧、伊麗莎白雅頓、資生堂、紀梵希
-
資生堂緊顏白金組，特價6,800元，價值12,604元，約54折。全效抗痕緊顏白金霜50ml（正品）+全效抗痕亮采賦活潔膚乳50g+全效抗痕亮采賦活露75ml+全效抗痕亮采賦活乳30ml+莉薇特麗醒膚按摩霜20ml+全效抗痕緊顏白金霜15ml+百優精純乳霜7ml，SOGO獨家組合。
-
伊麗莎白雅頓艾地苯逆齡高效精華組，特價7,650元，價值11,415元，約67折。艾地苯高效橙燦精華50ml（正品）+艾地苯高效抗皺活膚眼部精華5ml+艾地苯頂級活膚日霜SPF30 PA++ 15ml。
-
SUQQU活妍晶萃獨家限定組，特價10,350元，價值14,480元，約71折。極致晶萃活妍霜（正品）+極致晶萃活妍霜7g，SOGO獨家組合。
-
蘭蔻完美玫瑰花瓣面膜組，特價6,120元，價值10,420 元，約59折。絕對完美玫瑰花瓣面膜75ml（正品）+絕對完美極緻活化柔膚露15ml+絕對完美雙玫瑰修護晚霜15ml。
-
歐舒丹蠟菊明眸組，特價2,800元，價值3,590元，約78折。蠟菊精華眼霜15ml（正品）x2＋蠟菊精華露30ml。
-
佳麗寶IMPRESS UV防護菁華液潤活防護發燒組，特價2,655元，價值4,800元，約55折。IMPRESS UV防護菁華液40ml（正品）+DEWS潤活慕絲晶摩皂170g（正品）。
-
超肌能活膚寵愛限定組，特價4,572元起。購買R.N.A.超肌能緊緻活膚霜80g以上，贈全效活膚潔面乳20g+亮采化粧水30ml+青春露30ml+青春敷面膜1片+ 晶緻煥白深層修護面膜1片，SOGO獨家組合。
-
Fancl無添加日常護理特惠組修護款，特價4,654元，價值5,315元，約88折。淨膚柔滑潔顏粉50g×2（正品）+修護肌底液30ml×2（正品）+修護乳液30ml×2（正品）+MCO速淨卸粧液60ml。
-
肌膚之鑰光采三品經典組，特價11,900元。購買光采保濕露（正品）任一款+光采防護精華乳／霜（正品）二擇一+光采修護精華乳／霜（正品）二擇一+光采卸妝霜20ml+光采柔潤保濕露30ml+精質激活菁萃3ml+無齡光采防曬霜8ml+激光鑽白亮眼菁華2ml+彈潤按摩嫩唇霜2ml+激光鑽白菁萃6ml。
-
迪奧精萃再生花蜜乳霜組，特價14,200元。精萃再生花蜜乳霜50ml（正品）+精萃再生花蜜精華10ml+精萃再生花蜜精華露30ml +奢華美妝箱，全台限量500組。
-
SISLEY全能乳液保養組，特價6,480元，價值9,147元，約71折。全能乳液125ml（正品）+植物淨化賦活精華5ml+百合花保濕潔膚乳30ml+花香化粧水30ml。
-
La Mer海洋拉娜創世紀原晶新品組，特價8,100元，價值9,900元，約82折。創世紀原晶前導晶露150ml （正品）+創世紀原晶前導精露15ml 。
-
紀梵希保濕護膚組，特價3,480元，價值5,132元，約68折。水晶靈保濕清透乳霜（正品）+水晶靈保濕舒芙蕾面膜（正品）+水晶靈保濕舒芙蕾面膜7ml+白色大化妝包。
-
DARPHIN精露花瓣面膜舒壓組，特價4,905元，價值7,430元，約66折。岩蘭草舒壓花瓣精露面膜50ml+橙花芳香精露15ml+活水保濕護手霜15ml+極緻面膜刷。