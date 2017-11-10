《百貨週年慶專刊》獨家獻禮38折起

記者邱巧貞／台北報導
百貨週年慶檔期一開打就是兩個多月時間，除了全台通販組合外，為區隔各百貨通路的獨特性，妝品業者也祭出獨家特惠組，像以高坪效著稱台北SOGO百貨，今年又適逢30週年，其獨家組合特別引人注目，相較之下，折數就是比較狂，贈品更是豐富。
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供／M.A.C、SK-II、JILL STUART、ADDICTION、黛珂、海洋拉娜、東方美、肌膚之鑰、歐舒丹
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M.A.C超持妝無瑕透亮組，特價2,880元。妝前透亮持妝露（正品）+超持妝無瑕粉底液（正品，含壓頭）+活力水噴霧30ml+發光萬能霜30ml，忠孝SOGO獨家。
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SUQQU顏筋活力獨家限定組，特價3,465元，價值4,810元，約72折。顏筋活力晶摩霜（正品）+顏筋活力晶摩霜30g+煥顏淨膚露30ml，忠孝SOGO獨家。
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THREE紅葉漫舞眼唇組，特價3,900元，價值4,145元，約94折。秋限定彩妝組（正品）+魅光修容蜜（正品）+平衡亮眸凝膏3g+平衡洗顏皂霜5g+有機化妝棉14pcs，忠孝SOGO獨家。
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肌膚之鑰光采底妝蜜粉組，特價7,550元。買任一粉底（3,900元以上）+蜜粉全一式，贈光采修護菁華油10ml+光采保濕露30ml+光采防護精華乳12ml+光采修護精華乳12ml+無齡光采防曬潤色霜3ml，限量50組，SOGO忠孝首四日。
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La Mer海洋拉娜年度乳霜禮讚，特價14,580元，價值22,498元，約65折。乳霜60ml（正品）+濃縮精華露150ml（正品）+修護精華油15ml+濃縮精華露30ml+舒芙乳霜3.5ml，忠孝SOGO獨家。
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黛珂保濕美容液永恆奇肌組，特價3,781元，價值9,600元，約39折。保濕美容液（實惠瓶）60ml+保濕美容液15ml+AQ甦活柔膚乳14ml+AQ甦活潤膚露14ml+AQMW全效雙面膜6枚+超微脂修護源露面膜2枚，限量300組，忠孝SOGO獨家。
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歐舒丹蠟菊保濕修護組，特價2,820元，價值3,760元，約75折。蠟菊精華修護霜50ml（正品）+蠟菊保濕露50ml，SOGO BR4獨家組。
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SK-II經典青春熱銷組，特價6,642元。青春露330ml+全效活膚潔面乳120g+R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g+亮采化粧水30ml，11/9忠孝SOGO首一日限定組。
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ADDICTION鬼怪劉仁娜彩粧組，特價4,320元，價值6,541元，約66折。買癮彩眼影指定色號（29、56）+癮彩盒I（限量版）+癮炫持久唇膏002+肌嫩粉顏頰彩蜜006 +勾癮力眼線筆005，贈玩彩癮色護色指彩油001 5ml+玩彩癮色基底指彩油5ml+玩彩癮色指彩油022 5ml+玩彩癮色卸甲油60ml+玩彩癮色指緣油5ml +癮色美人化粧包，品牌日限定，忠孝SOGO獨家。
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JILL STUART花漾寶石彩粧獻禮，特價2,250元，價值5,900元，約38折。水潤莓果漾唇彩（正品）+粉彩糖磚顏彩盤（正品）+漾透寶石眼彩凍（正品）+雪紡柔光蜜粉6g，贈花漾寶石化妝包+JILL STUART年終回饋禮券200元+忠孝SOGO禮券100元+雪紡柔光蜜粉6g+花舞絨翹睫毛膏4g，限量500組，忠孝SOGO獨家。