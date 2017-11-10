《百貨週年慶專刊》獨家獻禮38折起

2017-11-10

記者邱巧貞／台北報導

百貨週年慶檔期一開打就是兩個多月時間，除了全台通販組合外，為區隔各百貨通路的獨特性，妝品業者也祭出獨家特惠組，像以高坪效著稱台北SOGO百貨，今年又適逢30週年，其獨家組合特別引人注目，相較之下，折數就是比較狂，贈品更是豐富。

註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。

圖片提供／M.A.C、SK-II、JILL STUART、ADDICTION、黛珂、海洋拉娜、東方美、肌膚之鑰、歐舒丹