《百貨週年慶專刊》最強底妝47折起

記者邱巧貞／台北報導
瀏覽今年秋冬底妝，不論是氣墊升級版、水精華粉底液、還是潤澤粉凝霜，種類豐富齊全，「底妝換季」當然要趁著這一波折扣檔期購入。
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供／M.A.C、BOBBI BROWN、迪奧、蘭蔻、高絲、雪花秀、東方美、植村秀、伊麗莎白雅頓、紀梵希、海洋拉娜、法倈麗
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M.A.C氣墊底妝蜜粉組，特價2,700元，價值4,200元，約64折。彈力氣墊蜜粉（正品）+亮白C氣墊粉餅（正品）+活力水噴霧30ml+發光萬能霜30ml。
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高絲御雅琉光底粧組，特價1,485元，價值2,258元，約66折。雪肌精御雅裸紗琉光粉底30ml+藥用雪肌精45ml×2，限量50組，SOGO獨家。
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雪花秀頂級臻顏逆齡氣墊1+1組，特價3,760元，價值 5,338元，約7折。臻顏逆齡氣墊粉霜SPF50+ PA+++ 15g×2色號任選（正品）+臻顏逆齡氣墊粉霜粉蕊SPF50+ PA+++15g色號任選（正品）+順行潔顏油EX50ml+潤燥精華EX 8ml+雪玉面膜15ml+素扇凝顏雙效防護日霜5ml。
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THREE明星商品粉底組，特價4,100元，價值4,841元，約85折。凝光煥顏乳霜（正品）+凝光煥顏晶粉霜（正品）+凝光蜜粉無著色7g。
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蘭蔻水感奇蹟氣墊組，特價3,240元，原價5,280元，約61折。激光煥白輕感氣墊粉餅（夢幻樂園版）粉蕊BO-01/O-02 ×1（正品，擇一色號）+激光煥白輕感氣墊粉餅（夢幻樂園版）粉盒×1（正品）+水感奇蹟恆久光粉底30ml （正品，色號任選）+超水妍舒緩保濕霜15ml+超輕盈UV水凝露SPF50 PA++++ 10ml +清柔卸妝乳50ml。
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BOBBI BROWN膠囊氣墊粉底組，特價2,745元，價值3,935元，約7折。自然輕透膠囊氣墊粉底-無瑕版SPF50 PA+++兩入（正品）+自然輕透膠囊氣墊粉盒（正品）+茉莉沁透淨妝油30ml+高保濕化妝水15ml+晶鑽桂馥保濕凝霜7ml。
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IPSA誘光隱色遮瑕組，特價1,080元，價值1,780元，約61折。誘光隱色遮瑕組（正品）+美膚微整機能液30ml+化妝棉50入一包。
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迪奧藍星完美組，特價4,250元。超完美持久氣墊粉餅#010或#020（正品）+藍星唇膏×2（正品）+超完美持久粉底液#02精巧版5ml+超級夢幻美肌萃7ml +極效賦活眼部精萃5ml +美妍包 。
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植村秀鑽石光精華粉底組，特價3,258元，原價5,632元，約58折。鑽石光植萃精華粉底自選色（正品）+#55零刷痕粉底刷（正品）+巴西莓果潔顏凝露50ml+UV泡沫CC慕斯（活力粉）30g+極上光完美精華油5ml。
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RMK高效防護組，特價2,950元，價值5,425元，約54折。高效UV防護隔離霜（正品）+高效UV輕透粉底液（正品）+高效UV輕透粉底液精選色（正品）+水凝透光蜜粉3g+玫瑰潔膚凝霜25g，SOGO獨家。
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La Mer海洋拉娜底妝新品特惠組，特價2,880元，價值4,438元，約65折。完美蜜粉餅（新品）+淨妝水5ml+濃縮精華露5ml +乳霜3.5ml+璀璨淨白高防護隔離乳SPF50 PA+++ 3ml 。
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佳麗寶LUNASOL輕透絕美粉霜買1送3發燒組，特價2,000元，價值4,250元，約47折。LUNASOL輕透絕美粉霜25ml（正品）+ LUNASOL輕透水凝粉霜9g×3+LUNASOL絕美粉底刷。
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雅詩蘭黛持久底妝雙霸主組，特價3,800元，原價5,475元，約69折。任選二底妝正品、不限色號（不含粉盒粉撲遮瑕膏），例如粉持久完美持妝粉底SPF10 PA++ 30ml（正品）+粉持久氣墊打光粉餅2.0 SPF50 PA+++ 12g（正品）+「超漾好氣色保養組」包含特潤超導修護露7ml+微分子肌底原生露15ml+絕對慾望光感唇蜜4.6ml+粉紅搖滾巧妝包。
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伊麗莎白雅頓紐約時尚名媛底妝組，特價2,080元。購買時空彈力8胜肽塑顏粉底霜SPF15 PA++（正品）或完美紐約24HR柔霧粉底液SPF15 PA++（正品） 或完美紐約水潤絲緞粉底液SPF15 PA++（正品）任一款粉底+塑顏輕柔壓縮蜜粉（正品）。
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NARS炫色奇肌組，特價2,595元，原價3,320元，約78折。裸光奇肌粉棒色號任選（正品）+炫色腮紅色號任選（正品）+迷你Copacabana亮彩膏4g（限定色）+裸光奇肌粉底液4ml（隨機限定色）。
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紀梵希完美底妝組，特價3,285元，價值4,375元，約75折。魅力幻彩蜜粉餅（正品）+超薄輕透雪紡紗粉底液（正品）+淨透潤澤潔顏油15ml+潔顏淨透洗面乳5ml+紀梵希香吻誘惑唇膏精巧版。
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SUQQU晶采極潤柔膚限定組，特價6,885元，價值8,800元，約78折。晶采極潤粉霜（正品）+晶采絲柔蜜粉（正品）+晶采絕色粉底刷（正品）+活膚緊妍化妝水30ml+煥顏潔膚乳30ml+兩用化粧包，SOGO獨家。