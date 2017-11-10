《百貨週年慶專刊》底妝怎麼挑?KEVIN說

2017-11-10

記者邱巧貞／台北報導

底妝怎麼挑?

●知名彩妝師─KEVIN說

Q:建議該如何挑選底妝特惠組？

A:

每到週年慶，我覺得對一般女性而言，底妝是最值得購入的品項，因為底妝單價高，也是用量最大的彩妝品項。

今年秋冬粉底特別精彩，粉底粉體的細緻度大幅提升，妝效有霧感、有水潤發光，也有質地潤澤的粉霜、粉條，好幾個產品，我自己塗了，都覺得驚喜不已，值得購入。

不過，雖然秋冬新款底妝種類豐富，但我建議在入手前還是必須考慮色號、質地及個人膚質，因為標榜自然水光感的產品或許不能滿足你想要完美無瑕疵的妝感，而潤澤的粉霜對於年輕肌膚而言又可能過於滋潤厚重，總之，才剛推出的新產品，建議大家一定要先臨櫃試用再購入。

若是你已經有了固定的產品喜好，那麼就趕緊趁著折扣時囤貨吧！

Q:今年秋冬有哪些吸睛的彩妝商品？

A:

每年年底，各家都會推出限量版的蜜粉，精緻奢華的設計，連我都捨不得用。此外，耶誕彩妝也是值得考慮下手的清單，先不論那些限量包裝及色彩訴求，光從價格看，許多耶誕組合是一次包涵了眼影、腮紅、唇彩、蜜粉等產品，雖然未必是正品容量，但有時價格划算到用一盤眼影的定價就能買到一整組耶誕彩妝商品，加上業者通常是結合當季最新或經典熱賣色，基本上不會出錯。

再來，需要購買彩妝工具的人，此時也是好時機！平日單買一支專櫃刷具就不便宜了，每逢檔期才會出現的刷具組合，相較下，價格十分親民，特殊的短柄設計更方便一般人外出攜帶。