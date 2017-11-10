海莉自創曲你並不孤單 台灣全球首演

2017-11-10

〔記者凌美雪／台北報導〕在台灣擁有眾多死忠樂迷的跨界「美聲天后」海莉，將於週日展開北、中、南巡迴演唱會，海莉特別提早抵台試裝排練，並與媒體暢談這1年來逐漸把工作重心轉移到創作型才女的心得。

此次訪台演出，除了大家耳熟能詳的經典曲目之外，備受樂迷期待的自創曲還包括一首從未曝光的新作〈Not Alone（你並不孤單）〉，海莉說，「這幾年我在準備新專輯、創作，所以我也放了一些新歌在這次的演唱會中。」海莉認為，創作是非常有趣的事，與不同的人一起創作、彼此激發，從空白的紙張與一支筆、一把樂器發展成一首歌是非常的神奇的事，她也希望日後有更多時間投入創作。

至於全新的〈Not Alone〉，「是我跟一位洛杉磯的朋友一起寫的歌，靈感曲風來得很自然，主要由吉他主導旋律的作品，我自己也很興奮期待在台灣首演這首作品。」海莉說，「過去我的作品都比較著重管弦伴奏，而這首是較為小編制樂團而寫，比較acoustic。創作就是分享感覺、人生經驗，我想這是一首給每一個人的歌。」

闊別1年，海莉顯得身形更為清瘦，是否與長期吃素有關，她說她並不是嚴格吃素的人，只是覺得常常會想到動物與環保問題，所以就吃方便素。

然而，過去從未正面回答的感情問題，海莉卻在30歲這一年坦承，「我結婚了，但現在沒有在一起，不過當事人不在這裡，談論這個可能有點不公平。」海莉表示，感情與婚姻讓她學習也成長了很多，「覺得很開心也很感恩！」

現在30歲了，海莉認為自己很幸運，有很多好朋友，也有很多幫助她的人，「要過得快樂、好玩，盡量讓自己每天都進步一點，畢竟人生並不是很長。」