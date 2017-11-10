迎戰雙11 燦坤4K電視大降價

2017-11-10

〔記者吳佩樺／台北報導〕雙11成為電商界盛事，3C實體通路迎戰反擊，燦坤3C會員特典今日起至13日登場，為期4天，4K大電視成為促銷主力，包括飛利浦55吋55PUH6052/96降價6千元，自助價18,999元可帶回家；三星75吋UA75MU6100WXZW更是從149,900元下殺至99,999元。

燦坤3C協理林彩莉表示：「年底是傳統家電採購旺季，國際大品牌日前已陸續調降4K大電視，讓4K大電視價格更親民，看好降價帶來換機潮，預估4K電視將佔全年度電視銷售額7成、銷售量上看5成。」

果粉最期待的蘋果優惠部分，主打MacBook Pro 13.3吋，128GB版本原價41,900元，降價4千元僅要37,900元；iPad Pro 10.5吋256GB WiFi，原價25,900元，特價23,900元。此外，iPhone X上週五開賣，果粉搶購，不過後續供貨並沒有原先外傳地那麼緊繃，燦坤指出iPhone X目前看來供貨算順暢，旗下Apple Shop門市均有現貨提供。

電競賽事已獲立法院三讀通過納入運動產業，可望帶動相關電競商機，燦坤亦觀察到電競首重體驗行銷，自門市引進電競專櫃後，整體銷售成長5成；護眼電競螢幕的銷售額更躍增10倍。

為搶攻雙11，燦坤3C旗下快3網路商城不只同步促銷，更有消費滿1,111元，就有機會抽中蘋果iPhone 8。

圖片提供：燦坤