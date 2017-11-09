【夢幻級～料理好幫手 － 下】 秀廚藝 美食 健康吃

2017-11-09

記者吳佩樺／台北報導

百貨週年慶進入最高潮，包括台北忠孝SOGO今日起加入戰局。業者指出，廚房小家電銷售逐年成長，尤其是多合一料理爐買氣旺，可蒸可烤，符合現代健康飲食趨勢，同時節省廚房空間。例如Panasonic蒸氣烘烤爐NU-SC100自上市以來，始終熱銷，主因是市面上少有萬元左右的多功能料理爐，以高C／P值竄紅。

Panasonic蒸氣烘烤爐NU-SC100 多功能合一

多功能合一，具備低溫蒸、原味蒸、健康炸、蒸氣烘烤等豐富烹調模式。外型小巧，利用無發熱管設計，讓爐內可用面積達100%，烹調多人料理沒問題 。售價10,900元，贈送陶瓷刀具3入組。

Panasonic電氣壓力鍋SR-PG601 20道安全防護

強調配置20道安全防護，包括滑動安全扣設計，以滑動解鎖方式，完全洩壓後才能滑開；滑動安全扣沒扣上不會通電；隱藏式開關防止誤開鍋蓋等，增進安全性。售價9,990元，贈送陶瓷刀具3入組。

飛利浦雙向智旋IH電子鍋HD4568 雙鍋出擊

飛利浦IH電子鍋HD4568搭配汽鍋醇湯煲HR2210，百貨週年慶祭出45折優惠，原價32,900元，組合特價14,900元。IH電子鍋HD4568採用隱藏式觸控感應介面，提供4大米種、3種口感以及10多種烹煮模式。

飛利浦微電鍋HD3070 單身族新選

瞄準女性客層，粉色外觀讓人少女心大爆發！2公升，具備白米飯、煮粥、煲湯、優格、蛋糕等10種烹煮模式，強調不需要複雜家電，也能變化出豐富料理，特別推薦單身族。原價4,288元，百貨週年慶特價3,488元。

Nespresso膠囊咖啡機Creatista Plus 可打奶泡

定位旗艦款，機身採用鈦金屬材質，主打自動調製8種奶泡質地，以及具備11種牛奶溫度設定。原價18,800元，百貨週年慶特價14,800元，加購任5條咖啡膠囊，可再折價500元。

雀巢膠囊咖啡機Lumio 附蓋膠囊承載器

相較過去機型，改用加入外蓋的全新膠囊承載器，優點是製作過程中咖啡不易噴灑，使用更安全。此外，水箱亦加大為1公升，共紅、白二色。原價3,599元，百貨週年慶特價2,999元。

伊萊克斯專業手持攪拌棒ESTM9814S 400W靜音馬達

專業級3片式鈦合金刀組加上開放式攪拌範圍設計，升級攪拌效率的同時，卻大幅減少攪拌過程中產生的氣泡，延緩食物氧化的速度，維持保鮮度。另主打採用400W靜音馬達。原價8,490元，百貨週年慶特價6,990元，贈送食譜書。

伊萊克斯智能果汁機EBR9804S 傾角杯壁

透過傾角改變杯壁角度，進而加重攪拌重力，增加食材和刀片接觸的面積和時間，避免高轉速果汁機攪拌時產生的氧化和升溫情形，保留更多食物營養素。原價21,900元，百貨週年慶特價14,900元，贈送食譜書。

圖片提供／Panasonic、伊萊克斯、飛利浦、Nespresso、雀巢

註：價格或有更動，以各通路為準。