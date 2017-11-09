〈夢幻級～料理好幫手（上）〉週年慶 換鍋 好食機

2017-11-09

記者凃盈如／台北報導

近年來，食安風波不斷，在家料理最安心！正逢百貨週年慶，各大鍋具品牌推出多款明星商品的少見優惠，並精選超值組合，是消費者把握換鍋的好時機。

快力鍋 媲美德國當地直購價

精粹食材原味、讓健康快速一次到位的WMF「快力鍋」，是WMF全球熱銷明星商品，幾乎全年無折扣，由於台灣消費者對快力鍋情有獨鍾，今年因應百貨週年慶，特別推出近6折的快力鍋優惠套組，媲美德國當地直購價。

週年慶期間不僅配合百貨滿千送百的優惠，品牌專櫃更祭出滿5,000元現抵500元、滿額贈好禮與超值明星特惠鍋具組，是入手頂級鍋具的年度最優惠時機。在食安意識抬頭、生活忙碌的現下，讓每個人都能夠使用健康安全材質並迅速上菜的料理鍋具，甚至10分鐘就可以完成3菜1湯，成為料理快手。

主廚鍋 全球權威美食雜誌掛保證

想要擁有如居家裝飾雜誌中的夢幻鍋具，不能錯過Crate and Barrel推出的幾款鍋具。全球權威美食雜誌《Bon Appétit》所推薦的美國知名鍋具品牌All-Clad，是家中大廚的入門經典首選，商品受到許多高級餐廳廚房選用，俐落專業的外型，搭配專業級三層煎鍋的超厚純鋁核心層，擁有卓越的導熱性能，功能與美學兼具。與鋁核心結合的是手工打磨的不鏽鋼內層，材質安全，不會與食物起反應，外層則為拋光完美的磁性不鏽鋼，密合的不鏽鋼鍋蓋可鎖住熱度、水分與風味，增加鍋具蒸、燉、加熱的功能，適用於電爐、傳統瓦斯爐與電磁爐。

至於美國市占率約近5成的鍋具品牌Calphalon，其Calphalon Signature系列，以硬質陽極鋁製成，拉絲不鏽鋼長把手為其特色。擁有高耐用度，可使用金屬工具烹飪，也適用於洗碗機。

鑄鐵鍋 廚房裡的第一咖夢幻名鍋

LE CREUSET鑄鐵鍋是每年百貨週年慶萬眾期待的夢幻逸品，今年週年慶期間，品牌全新推出「粉彩系列Pastel Sweet」，以清爽甜美的玫瑰粉、芭蕾粉、雪紡粉、哇沙比等色系，呈現鍋具與器皿的柔嫩色彩與美感，讓料理過程心情如棉花糖甜蜜輕盈，餐桌也更加美麗！而特力旗下的「Moi Kitchen慕廚居」，則趁著正值露營的秋季，推出美國LODGE限量琺瑯鍋百貨獨家6折，讓露營的烹煮過程，也能藉由擺盤揮灑品味！

中華鍋 快炒又噴香的減油料理

在熱愛快炒的亞洲人廚房裡，一定會有一只自己用起來最順手、最適合自己料理方式的經典炒鍋，這也是為什麼炒鍋歷久不衰、一直深受歡迎的緣故。「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」擁有全球唯一鑽石奈米專利技術，將鑽石粉末狀晶體和世界最小分子結構奈米材料混合澆鑄在鍋具表面，此獨家革命性鑄造手法，讓「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」晉升為目前市面上唯一擁有鑽石檢測證書的不沾鍋款，同時符合現代家庭煎炒煮多功能鍋具的挑選趨勢。根據統計，品牌全系列去年占百貨通路年度總銷售額約15%，其在料理過程中可用極少油甚至無油方式烹煮、熱鍋時效短，省時節能，可大幅減少油煙產生量，保留食物最原始美味及營養價值。

至於來自法國不鏽鋼鍋具品牌CRISTEL，以法國原裝設計製造品質，特別針對亞洲料理設計的中華炒鍋，採用18/10不鏽鋼完美線條，三層導磁通用鍋底，鍋身弧度促使導熱更均勻迅速，週年慶祭出幾乎4折優惠的獨家價，提供中華炒鍋組，加碼贈含蓋不鏽鋼湯鍋。

童心鍋 卡通人物授權的療癒系名鍋

鍋具不再一成不變，幾個鍋具大廠近來推出造型可愛，或者有卡通人物授權的鍋具，如康寧「CORNINGWARE康寧鍋」，就擁有了Peanuts史奴比經典黑白的授權圖樣，並於週年慶期間首次在實體通路亮相，且Corelle系列餐具，也都有了史奴比圖樣，可相互搭配，週年慶期間，「SNOOPY」系列除了推出消費滿1,000元、及滿3,000元即可享有不同品項超低換購價之外，另也推出多件數套組優惠，豐富款式符合日常使用所需。

至於比利時BergHOFF，則推出「療癒系好鍋粉甜心」湯鍋，鍋身採用鋁合金鑄造，導熱快速且均勻，有效減少烹飪時間，搭配歐盟認證Ferno Green天然無毒環保塗層，節能環保又健康，適用所有爐具。粉色外觀搭配日系櫻花、蝴蝶結及純白翅膀，塑造天使的可愛模樣，無疑是餐桌上的吸睛單品，無論烹煮醬汁、稀飯、嬰兒副食品，或是早晨來杯熱牛奶，美味料理一鍋輕鬆搞定。

註：價格或有更動，以各通路為準。

圖片提供／BergHOFF、Crate and Barrel、Le Creuset、Moi Kitchen、WMF、特力屋、康寧