試乘emoving Shine 週週抽iPhone X

2017-11-09

﹝記者方維鐸／台北報導﹞中華汽車自2010年跨足綠能產業推出e-moving電動機車，經過多年的耕耘獲得市場肯定。為符合消費者期待並提供更具鮮明的印象，即日起中華汽車電動二輪車以全新識別「emoving」出發，全新emoving識別形象也藉由本次emoving Shine電動自行車的上市同步發表。

全新推出的emoving Shine刻畫出全新線條展現流暢的車體力學感，並以延續汽車思維的實用性，讓街頭的騎乘工具融合美感與便利成為獨特美學。外型上以全新概念DNA「輕巧、流線、科技感」進行設計，打造玫瑰金星鑽方向燈，後把手採用隱藏式設計，自然融入簡約流線的車身設計當中，提升整體質感。

除了外觀設計，符合人體工學的坐姿設計及坐墊，讓穿梭街頭的移動優雅又舒適。emoving Shine為體貼女性所設計的車款，以女性設想高度設計及伸展長腿置腳空間，提升在女性市場中競爭力的必備配備。

emoving Shine可攜式電池設計，不僅可滿足車充也享有攜帶回家充電的優勢，更提供2年電池保固，讓騎乘出遠門更安心。除了中華汽車的能源高效率電控技術延長續航力外，有了加力變頻馬達，中華電動二輪車的能源效率等同汽油機車能源效率換算1公升燃料費可行駛500公里。

為歡慶7週年回饋消費者支持，即日起至12月28日止，消費者到中華emoving門市試乘並與「emoving Shine」合照，並上傳至Facebook動態分享，即可取得參加iPhone X抽獎活動資格。

圖片提供：中華汽車