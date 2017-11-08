台灣大微樂心溫度 實現小願望─募集公益禮物邁入第3年 關懷偏鄉弱勢度寒冬

2017-11-08

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣大哥大基金會一年一度《微樂心溫度》冬季公益禮物募集活動正式起跑，業者期盼大眾發揮「天使小心願，志工大愛心」的精神，達成募集250份禮物的目標。

台灣大哥大基金會今年和長年幫助偏鄉弱勢族群的雙福基金會、白永恩基金會等合作，為嘉義、台東等偏鄉的250位弱勢族群募集物資，用小力量陪伴他們度過寒冬。即日起至12月6日，為期1個月，只要透過「微樂志工」公益平台（網站或App）就能認捐禮物。

業者表示，協助的弱勢族群的心願都很渺小，例如現年48歲，住在台東大鳥部落的哲賢，曾是一名運動健將，但因一場交通意外，導致行動不便，必須由73歲高齡的母親照顧他，因為最近天氣變冷了，哲賢的願望是能有件羽絨衣給自己和母親。

台灣大哥大基金會特別深入實地拍攝案例宣傳影片，透過鏡頭讓大家實際了解偏鄉弱勢族群最迫切的需求，不要吝惜花小錢付出愛心。

台灣大哥大基金會《微樂心溫度》活動邁入第3年，前兩屆成功募集到623份禮物，達成率100%，「微樂志工」是國內第一款同時擁有網站與行動App的公益媒合平台，自2014年推出至今，已有近3.2萬人次下載使用，加入的公益團體達216家，總志工人數超過6千人，為了感謝志工，今年台灣大哥基金會集結高球名將曾雅妮、作家吳若權等名人回饋志工，例如台灣大哥大總經理鄭俊卿送iPhone X。