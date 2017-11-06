美感投資 好心情家飾

2017-11-06

記者凃盈如／台北報導

週年慶檔期正熱，各家百貨頻出招，結合業者推出的優惠方案，為居家添購家飾品、藝品可趁現在！

在家裡也能來個小旅行！

英國名瓷Wedgwood今年推出全新的Wonderlust系列，展現華麗浪漫的異國風情，設計風格結合最近蔚為風潮的圖騰印花與旅行主題，將東西方的獨特文化創意融入作品中，其中又結合了「中國風味藝術」與「洛可可」為設計，讓人欣賞作品同時，彷彿也走了一趟世界之旅。

來自日本的Noritake，不約而同也針對文藝復興與洛可可時期的藝術加以演繹，譬如「藍色樂章咖啡對杯」，取歐洲皇室鍾愛稀有的青金石藍為靈感，設計師運用透著水潤質感的寶石藍，運用在日常的餐瓷設計上，並於盤緣勾勒經典流行的金邊小花，低調地環繞盤緣，為餐桌帶來低調的貴氣。此外，「鎏金歲月」系列是Noritake精選經典的百年骨董花色，運用Art Nouveau新藝術充滿活力、波浪形的流動線條，融入創新設計的曲線杯，採取古典花卉，再以金彩手工描金，增添尊貴氣質，特有的杯型格外點睛。

偶而，讓自己微醺一下！

讓生活品味更上一層樓的酒杯名品，亦為週慶必敗！創立已逾250年的頂級水晶品牌Baccarat，經典工藝傳承至今、為人稱道。Baccarat自去年開始設計「年度紀念杯」，2016年發表的第一件水晶杯以「巴黎1889」為題，那年不僅是巴黎地標艾菲爾鐵塔問世，更是Baccarat為1889年巴黎世博會創作紀念水晶杯的一年，此紀念杯款於今年在台灣發表，其雕花水晶杯充分展現法式優雅，以及訴說美好的年代及故事。

旺代代理的瑞典家用品牌Orrefors，其「藍色之舞」酒杯，全球售出超過千萬個，自1985年推出以來得獎不斷的藍色之舞酒杯，杯柱的藍色滴液造型為視覺亮點，內斂而優雅。這出自瑞典設計師Erika Lagerbielke的作品，獨樹一格，手工酒杯受到專業品酒人士的肯定。此外，同為旺代代理之德國水晶品牌Nachtmann，亦推出2017新品「波麗」（Bubbles）系列，設計概念來自童年的肥皂泡泡，夢幻而綺麗。

另類投資 典藏家飾藝品

水晶、瓷器擺件，向來是妝點居家空間的絕佳之選，但平時價格高昂的擺件，總是讓人難以下手，週年慶不乏許多品牌推出經典商品與折扣，是為居家增加風采或招來更好氣場的極佳時機。

LALIQUE水晶推出「神仙小魚」系列，以清澈水晶配上人手打磨緞面的工法，造型如夢似幻，光澤令人著迷。René Lalique於1913年始創了青綠色的小魚兒，一直至今，把29種不同顏色的「神仙小魚」系列放在LALIQUE特別設計的水族箱中，讓神秘美麗的海洋奧秘盡現眼前。

SOGO忠孝館營業第四部經理李復民觀察到，年輕消費者多以實用的水晶、餐瓷等日常生活用品，彰顯生活品味；然而，許多金字塔頂端的消費者，則為了完整財務規劃，將部分資產投注於藝術品，做另類的投資選擇。譬如國裕生活每年推出的麥森瓷器、摩瑟水晶等頂級藝品，不乏近千萬作品，已成為許多頂級消費者分散風險之道。同時，李復民也提到，皇家哥本哈根推出的年度紀念盤，自1908年推出第一片，至今已110年，每年推出，皆不乏趨之若鶩的藏家，雖然價格約落在3,000元上下，但在拍賣市場中，1908年問世的第一片紀念盤，以及二戰剛結束的1945年紀念盤，為市場最貴，目前飆升至台幣數十萬元，足見收藏作品時除了賞藝之外，也不乏增值空間 。

擺設得宜 家裡就是藝廊

琉璃品牌tittot琉園繼「快意樂事」系列之後再推「微妙心」佛像藝術系列，「微妙心」琉璃佛像與過往佛像最大的不同點，在於過去的佛像多半採用透色琉璃燒製，並以噴砂方式製造霧面效果，創造莊嚴肅穆的感覺，而近年來琉園不斷在技法上嘗新，如以局部打亮，讓視覺上更具柔和、有層次，或是在燒製時在局部燒出單獨的顏色，以製造整體亮點，並以局部拋光透亮，營造晶瑩、律動感，而佛像主體則以柔霧噴砂，保持莊嚴形象，在虛實之間，微妙自在，為居家增添寧靜氛圍。

至於法藍瓷，則推出「感恩的心」、「有鳳來儀 鳳凰瓷瓶」等作品，尤其前者，是身為輔大校友的法藍瓷總裁陳立恆，因感念母校，並認同基督博愛理念，以「醫院治病，藝術療心」之宏願捐贈價值上億元的「生命之樹」瓷牆予輔大醫院，而「感恩的心」瓷瓶則為其所延伸之作品，購買此作品，品牌將捐30%給輔大醫院，消費之外亦能行善。

圖片提供／Waterford、Wedgwood、旺代、居禮名店、法藍瓷、皇家哥本哈根、琉園、國裕生活