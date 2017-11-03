《大小粗細 格外出眾─剛柔並濟男裝格》

2017-11-03

記者林欣若/台北報導

關鍵單品：長外套、中長裙、長褲

跨越性別界線的服裝，突破傳統規範、帶來衝突美感，今年秋冬，將男裝的經典輪廓融入女裝設計，大量的長版外套、打褶西裝褲、筆挺的中長裙以及襯衫，打造極簡幹練、英氣十足的女裝，格紋在這種剛柔並濟的風格中，增添經典而洗鍊的優雅。

以來自秋天的知性灰、大地棕為主色調，從外套、上衣、褲子、裙子到鞋子，ZARA的秋冬全面被格紋覆蓋，從率性的灰白男裝式格紋、到雍容的復古棕色粗格紋，深淺變幻展現秋冬面貌，光是一件格紋單品就能點出秋冬流行重點，即便是全身格紋搭配，也充滿秩序、毫無衝突。

GU以「不畏懼挑戰新事物，展現帥氣又充滿自信的獨立女性」為設計靈感，利用男裝元素和剪裁穿出女人味，打造既帥氣又優雅的現代女性風格。融合嶄新的霸氣方肩輪廓、經典葛倫格紋、西裝外套等帶有男爵般的英國紳士氣息，搭配荷葉飾邊、蝴蝶領結、天鵝絨軟料上衣、合身窄裙等性感、柔美的女人味特色設計，將Feminine女性化的單品混搭Masculine男性化單品，組合成「Gentle Woman女紳時尚」風格，呈現衝突又融合的時尚美感，展現剛柔並濟的女紳特質。

圖片提供／GU、MANGO、ZARA