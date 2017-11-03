《潮流 運動創造─運動時尚》

2017-11-03

記者林欣若／台北報導

混搭亮點：幾何色塊是亮點，襯衫妙搭。

運動品牌與精品設計師的聯名系列，精準掌握潮流精髓，不論機能或設計，都是頂級的夢幻逸品等級，adidas和kolor的阿部潤一、Nike和Riccardo Tisci已好幾度聯名，今年秋冬系列再度展現雙方的絕佳默契。

今年秋冬的adidas by kolor，大面積條紋與幾何色塊是kolor一貫的大膽配色手法，活潑的色彩拼接充滿活力，除了用色和剪裁令人耳目一新，這系列也結合adidas專利的Climaheat禦寒、Climachil凍涼等機能技術，讓肌膚與服裝接觸後，能保持最大的舒適感。

牛津襯衫、運動褲和學院夾克，這一季的Riccardo Tisci x NikeLab走優雅路線，Riccardo Tisci從過去的設計汲取靈感，他結合了不同年代的經典運動服，重新組合出這一季經典又現代的運動時尚，Riccardo Tisci相信運動、街頭時尚和優雅風格可以完美融合，「看看現今的NBA球星，你就會發現他們每個人的穿著風格都混合著運動服裝和精品配飾，同時卻呈現出相對休閒的感覺，而且將大膽的圖案與那些歷久不衰的經典服飾搭配起來也毫無違和感。」

圖片提供／onefifteen、Nike