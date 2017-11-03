《潮鞋 改頭換面─新亮相》

2017-11-03

記者林欣若／台北報導

小帥氣軍靴

以Champion冠軍鞋掀起小白鞋旋風的Keds，一向主打清新甜美，秋冬系列除了金屬、印花、毛呢各種迎合甜美女孩喜好的材質，也因應多變的秋冬氣候，推出軍裝靴款Scout Boots，軍裝色系打造的強悍風格，讓Keds女孩展現難得的帥氣個性。

Scout Boots以登山靴子的造型在Keds經典斜紋布加上了防潑水塗料，不論是冬日的綿綿細雨或是突如其來的大雨，都能維持足部乾爽、提高行走舒適度。秋冬首推森林綠和黑色，以經典格紋襯衫、搭配呼應季節的厚毛呢短褲，再披件有腰身的軍裝外套，就是強悍的軍裝風格；或是一件寬鬆的Off-The-Shoulder毛線罩衫、加上高腰開叉皮裙或是彈性材質鉛筆裙，也能演繹出甜美性感。

天鵝絨網球鞋

Onitsuka Tiger為耶誕節暖身，全新LAWNSHIP聖誕系列結合天鵝絨和金屬光兩大秋冬流行關鍵，溫暖質感和絢爛光彩，呼應節慶氛圍。

這個系列以1973年的經典鞋款LAWNSHIP 30復古網球鞋為原型，保留了LAWNSHIP 30初始設計時寬而扁的輪廓、簡約復古的設計，並融合了FABRE復古籃球鞋的橡膠鞋底，耐磨防滑、適合日常活動，全新採用天鵝絨搭配金屬質感的鞋頭，在低調的高級質感中煥發耀眼光芒，純黑、暗紅、和深藍與金屬光芒相互輝映，不論材質或顏色，都有濃郁節慶感。

圖片提供／Keds、Onitsuka Tiger