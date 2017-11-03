《潮鞋 改頭換面─新聯名》

2017-11-03

記者林欣若／台北報導

永遠有新跨界

PUMA與蕾哈娜（Rihanna）聯名的FENTY PUMA by Rihanna系列，最具人氣的FENTY拖鞋，每一季都有新風貌。曾以絨毛、水晶塑膠等材質出現的FENTY拖鞋，這一季換上溫暖舒適的麂皮絨布，設計概念取自於足球隊賽後的休息鞋，舒適質感是最大目的，蕾哈娜在絨布上搭配 F、U 大寫字樣，搭配橘紅、綻藍、咖啡棕等具有濃厚校園氣息但卻不失時尚感的亮眼配色，一款平凡的拖鞋，舒適、時尚兼備。

Tyler, The Creator（造物者泰勒）, 有著多重身分，除了是饒舌歌手，2016年他自創潮流品牌Golf Wang，先前曾以Converse One Star為原型推出GOLF le FLEUR聯名款，今年Tyler, The Creator運用充滿想像力的設計美學和大膽精神，創造全新GOLF le FLEUR*系列。

以Tyler著名的花朵設計為特徵的全新GOLF le Fleur*系列，特地在系列名稱後頭加上「*」標誌，除了呼應花朵設計，Tyler也藉此與先前的聯名系列區分，這次依舊以One Star為原型，經典麂皮鞋面和鞋舌有著獨特花朵圖案，鞋底滿滿的花朵則是隱藏版的驚喜。

圖片提供／Converse、PUMA