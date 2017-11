《潮鞋 改頭換面─新聯名》

2017-11-03

記者林欣若/台北報導

永遠有新跨界

PUMA與蕾哈娜(Rihanna)聯名的FENTY PUMA by Rihanna系列,最具人氣的FENTY拖鞋,每一季都有新風貌。曾以絨毛、水晶塑膠等材質出現的FENTY拖鞋,這一季換上溫暖舒適的麂皮絨布,設計概念取自於足球隊賽後的休息鞋,舒適質感是最大目的,蕾哈娜在絨布上搭配 F、U 大寫字樣,搭配橘紅、綻藍、咖啡棕等具有濃厚校園氣息但卻不失時尚感的亮眼配色,一款平凡的拖鞋,舒適、時尚兼備。

Tyler, The Creator(造物者泰勒), 有著多重身分,除了是饒舌歌手,2016年他自創潮流品牌Golf Wang,先前曾以Converse One Star為原型推出GOLF le FLEUR聯名款,今年Tyler, The Creator運用充滿想像力的設計美學和大膽精神,創造全新GOLF le FLEUR*系列。

以Tyler著名的花朵設計為特徵的全新GOLF le Fleur*系列,特地在系列名稱後頭加上「*」標誌,除了呼應花朵設計,Tyler也藉此與先前的聯名系列區分,這次依舊以One Star為原型,經典麂皮鞋面和鞋舌有著獨特花朵圖案,鞋底滿滿的花朵則是隱藏版的驚喜。

圖片提供/Converse、PUMA