《時尚出輯─CALVIN KLEIN vs. The xx》

2017-11-03

記者王瀅娟／台北報導

MV彷彿時裝廣告

樂團The xx最新單曲「I Dare You」的MV是由CALVIN KLEIN首席創意總監瑞夫．席蒙斯（Raf Simons）、The xx與攝影師兼電影導演阿拉斯代爾．麥克萊倫（Alasdair McLellan）合作結晶。瑞夫長久以來非常欣賞The xx，他們和阿拉斯代爾過去合作的音樂影片「On Hold」和「Say Something Loving」更深深吸引他。瑞夫覺察到這些影片和他在CALVIN KLEIN的創作有眾多連結，因而有機會能在三部曲中的最後第3支影片一同攜手合作，令他十分欣喜。

這支MV藉由瑞夫對建築和美學元素的慧眼獨具，在建築大師洛伊．萊特（Lloyd Wright）位於洛杉磯的Sowden House和名建築師約翰．勞特納（John Lautner）的Rainbow House所拍攝。MV演員幾乎都與CALVIN KLEIN有關係：擔任開場的米莉．芭比．布朗（Millie Bobby Brown），她最近亦出現在Calvin Klein By Appointment廣告中，而現任Calvin Klein Underwear 2017年春夏男性廣告面孔之一的艾希頓．山德斯（Ashton Sanders）、日前在MET GALA慈善晚宴擔任品牌嘉賓的芭莉絲．傑克森（Paris Jackson）、出現在品牌廣告和2017年秋季CALVIN KLEIN 205W39NYC時裝秀的模特兒Lulu及Ernesto Cervantes，都參與了演出。團員與演員們都穿上CALVIN KLEIN 205W39NYC 2017年秋冬系列和Calvin Klein Underwear的經典Modern Cotton系列，與先前2支MV竟似一脈相承，相當有趣。

圖片提供／CALVIN KLEIN