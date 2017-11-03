《時尚出輯─Gucci vs. 碧玉》

2017-11-03

記者王瀅娟／台北報導

最近Gucci便為冰島女歌手碧玉（Bjork）第9張專輯「Utopia」的首支單曲「The Gate」量身打造MV服裝。這件充滿超現實感的禮服由閃爍彩虹光澤的PVC材質、盧勒克斯金蔥烏干紗（Lurex）、縐紗與絲綢打造，並綴滿華麗的水晶與珍珠，由創意總監米開理（Alessandro Michele）親自設計，工坊耗費550小時製作、320小時刺繡，讓碧玉宛如轉化為在烏托邦中居住的精靈。

風格一拍即合

歌手出專輯、拍MV、開演唱會，既要有個人風格、符合主題，又要獨一無二，因此由私交甚篤的服裝設計師為歌手設計MV或巡迴演出服裝時有所聞。 碧玉「Utopia」專輯以冥想愛的可能性為主軸，「The Gate」中不斷重複唱到「I care for you, Care for you/ You care for me, care for me（我喜歡你，我喜歡你／你喜歡我，你喜歡我）」，講述精神式的更深層的愛、陷入愛戀、重新思索愛的可能，與米開理「執迷於愛（Blind for Love）」的信念恰恰相互呼應。而Gucci秋冬廣告以1950～1960科幻小說與影集「星際爭霸戰（Star Trek）」為靈感，重現充滿復古未來主義的外星世界，人類、猿人、外星人與機器人聯手大戰外星生物與恐龍，或乘坐在太空船中迷航，超現實的情節也與碧玉給人的印象不謀而合，讓此次合作更顯水到渠成。

圖片提供／Gucci