《時尚出輯─Gucci vs. 碧玉》

2017-11-03

記者王瀅娟/台北報導

最近Gucci便為冰島女歌手碧玉(Bjork)第9張專輯「Utopia」的首支單曲「The Gate」量身打造MV服裝。這件充滿超現實感的禮服由閃爍彩虹光澤的PVC材質、盧勒克斯金蔥烏干紗(Lurex)、縐紗與絲綢打造,並綴滿華麗的水晶與珍珠,由創意總監米開理(Alessandro Michele)親自設計,工坊耗費550小時製作、320小時刺繡,讓碧玉宛如轉化為在烏托邦中居住的精靈。

風格一拍即合

歌手出專輯、拍MV、開演唱會,既要有個人風格、符合主題,又要獨一無二,因此由私交甚篤的服裝設計師為歌手設計MV或巡迴演出服裝時有所聞。 碧玉「Utopia」專輯以冥想愛的可能性為主軸,「The Gate」中不斷重複唱到「I care for you, Care for you/ You care for me, care for me(我喜歡你,我喜歡你/你喜歡我,你喜歡我)」,講述精神式的更深層的愛、陷入愛戀、重新思索愛的可能,與米開理「執迷於愛(Blind for Love)」的信念恰恰相互呼應。而Gucci秋冬廣告以1950~1960科幻小說與影集「星際爭霸戰(Star Trek)」為靈感,重現充滿復古未來主義的外星世界,人類、猿人、外星人與機器人聯手大戰外星生物與恐龍,或乘坐在太空船中迷航,超現實的情節也與碧玉給人的印象不謀而合,讓此次合作更顯水到渠成。

圖片提供/Gucci