《時尚出輯─Loewe「Close to Paradise」》

2017-11-03

記者王瀅娟／台北報導

時尚品牌也出專輯！Loewe推出「Close to Paradise」音樂專輯，邀請電子搖滾樂團Soulwax編寫錄製歌曲、著名音樂總監Michel Gaubert監製，以多種風格和逐漸提升節奏配合4位當地居民的訪問，展現出西班牙渡假勝地伊比薩小島（Ibiza）的魅力，目前也可以透過iTune與Spotify下載。

選品店三度合作

這張專輯其實是為了Loewe與伊比薩傳奇選品店Paula’s Ibiza三度合作限量系列而推出的專輯，Loewe創意總監Jonathan Anderson表示：「Loewe一直和文化如攝影、工藝和詩歌緊密聯繫。和Michel Gaubert及Soulwax合作，讓Loewe可以進一步涉足音樂和體現小島的文化歷史，這正是品牌理念。」為製作這張專輯，Michael找來對伊比薩及其居民、音樂都有深刻理解的比利時電子樂團Soulwax合作，Soulwax創作出富感染力的夏日節奏，搭配Paula’s Ibiza創辦人Armin Heinemann、定居於此的舞者Anna Maria Ricco等的訪談，帶聽者重回伊比薩70、80年代的狂野之夜。

圖片提供／Loewe